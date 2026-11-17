El Progreso, Yoro. La Policía Nacional capturó a Nery Eduardo Echeverría Cuevas, conocido con el alias de “El Anciano”, señalado como presunto gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en la aldea Agua Blanca Sur, barrio Virgilio, en El Progreso, Yoro.

La operación fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención número 11 (UMEP-11).

De acuerdo con la información policial, Echeverría Cuevas tendría antecedentes penales desde 2013 y es señalado de pertenecer a la estructura criminal MS-13, donde presuntamente desempeñaba funciones como gatillero.