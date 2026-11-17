El Progreso, Yoro. La Policía Nacional capturó a Nery Eduardo Echeverría Cuevas, conocido con el alias de “El Anciano”, señalado como presunto gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en la aldea Agua Blanca Sur, barrio Virgilio, en El Progreso, Yoro.
La operación fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención número 11 (UMEP-11).
De acuerdo con la información policial, Echeverría Cuevas tendría antecedentes penales desde 2013 y es señalado de pertenecer a la estructura criminal MS-13, donde presuntamente desempeñaba funciones como gatillero.
Las autoridades indicaron que el detenido sería el primer presunto integrante de una estructura terrorista capturado por la UMEP-11 desde su funcionamiento.
Durante el operativo, los agentes decomisaron dos fusiles AK-47, tres cargadores y 40 proyectiles calibre 7.62 milímetros, además de un chaleco antibalas con la leyenda Policía Nacional y un teléfono celular.
Tras su captura, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía correspondiente para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación terrorista, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y uso indebido de indumentaria policial.
Las autoridades continuarán con las diligencias investigativas para determinar si las armas decomisadas están relacionadas con otros hechos delictivos registrados en la zona.