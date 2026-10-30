Más penas y controles: así cambian las leyes contra las maras (interactivo)

Tegucigalpa, Honduras.

En total, el parlamento aprobó cuatro paquetes de reformas (el último el pasado 27 de octubre) que aglutinan más de 50 modificaciones , entre ellas la elevación de penas, el endurecimiento de regímenes penitenciarios para reos de alta peligrosidad, mayores facultades de investigación, nuevos mecanismos de financiamiento para instituciones de seguridad y justicia, y hasta la creación de una fuerza élite penitenciaria , según un análisis elaborado por LA PRENSA Premium a partir de los decretos aprobados y las leyes reformadas.

En apenas seis meses, Honduras replanteó por completo su estrategia para combatir las maras, pandillas, bandas de extorsión y grupos criminales , por medio de una serie de reformas penales y penitenciarias aprobadas por parte del Congreso Nacional.

El primer paquete, aprobado en mayo, se concentró en el delito de extorsión e incorporó expresamente a las maras y pandillas entre las organizaciones comprendidas en el delito de asociación terrorista, mientras que el segundo, aprobado en septiembre, amplió y endureció el régimen penitenciario especial aplicable a integrantes de estos grupos.

En octubre, finalmente, se aprobaron los últimos dos paquetes (aunque todavía no se publican en La Gaceta): una reforma que permite usar fondos de bienes incautados de manera anticipada, y otra que eleva las penas y amplía las facultades de investigación y actuación de las autoridades.

Para facilitar la comprensión de estas modificaciones y su alcance, LA PRENSA Premium desarrolló una herramienta interactiva que permite explorar y comparar las principales medidas, una por una. Primero, seleccione el paquete de reformas que desea consultar y, después, utilice el botón ubicado en la esquina superior derecha para comparar los cambios introducidos en cada medida.