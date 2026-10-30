Más penas y controles: así cambian las leyes contra las maras (interactivo)

Penas más severas, regímenes especiales de reclusión y mayores facultades de investigación destacan entre las reformas aprobadas por el Congreso en 2026. Revisa cada medida

Más penas y controles: así cambian las leyes contra las maras (interactivo)

El Congreso otorgó a los órganos de seguridad y justicia, a través de varias reformas, más herramientas de combate a las maras y pandillas.

 Ilustración: Generada con IA
  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 10:19 /
  • Eduardo Domínguez
Tegucigalpa, Honduras.

En apenas seis meses, Honduras replanteó por completo su estrategia para combatir las maras, pandillas, bandas de extorsión y grupos criminales, por medio de una serie de reformas penales y penitenciarias aprobadas por parte del Congreso Nacional.

En total, el parlamento aprobó cuatro paquetes de reformas (el último el pasado 27 de octubre) que aglutinan más de 50 modificaciones, entre ellas la elevación de penas, el endurecimiento de regímenes penitenciarios para reos de alta peligrosidad, mayores facultades de investigación, nuevos mecanismos de financiamiento para instituciones de seguridad y justicia, y hasta la creación de una fuerza élite penitenciaria, según un análisis elaborado por LA PRENSA Premium a partir de los decretos aprobados y las leyes reformadas.

Honduras cambia las reglas para combatir a maras: ¿qué viene ahora?

El primer paquete, aprobado en mayo, se concentró en el delito de extorsión e incorporó expresamente a las maras y pandillas entre las organizaciones comprendidas en el delito de asociación terrorista, mientras que el segundo, aprobado en septiembre, amplió y endureció el régimen penitenciario especial aplicable a integrantes de estos grupos.

En octubre, finalmente, se aprobaron los últimos dos paquetes (aunque todavía no se publican en La Gaceta): una reforma que permite usar fondos de bienes incautados de manera anticipada, y otra que eleva las penas y amplía las facultades de investigación y actuación de las autoridades.

Para facilitar la comprensión de estas modificaciones y su alcance, LA PRENSA Premium desarrolló una herramienta interactiva que permite explorar y comparar las principales medidas, una por una. Primero, seleccione el paquete de reformas que desea consultar y, después, utilice el botón ubicado en la esquina superior derecha para comparar los cambios introducidos en cada medida.

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Eduardo Domínguez
Eduardo Domínguez
denis.dominguez@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Premium y El Heraldo Plus. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España).

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