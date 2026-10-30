Más penas y controles: así cambian las leyes contra las maras (interactivo)

En apenas seis meses, Honduras replanteó por completo su estrategia para combatir <b>las maras, pandillas, bandas de extorsión y grupos criminales</b>, por medio de una <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/congreso-esta-dando-todas-herramientas-combatir-crimen-organizado-MF32374932" target="_blank">serie de reformas penales y penitenciarias</a> aprobadas por parte del Congreso Nacional.En total, el parlamento aprobó cuatro paquetes de reformas (el último el pasado 27 de octubre) que aglutinan más de <b>50 modificaciones</b>, entre ellas la elevación de penas, el endurecimiento de regímenes penitenciarios para reos de alta peligrosidad, mayores facultades de investigación, nuevos mecanismos de financiamiento para instituciones de seguridad y justicia, y hasta la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/fuerza-elite-carceles-honduras-reformas-CC32476567" target="_blank">creación de una fuerza élite penitenciaria</a>, según un análisis elaborado por <b>LA PRENSA Premium</b> a partir de los decretos aprobados y las leyes reformadas.