IP priorizará a conductores con más tiempo de esperar sus placas

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto de la Propiedad (IP) se quedó sin placas físicas en mayo de 2023 y, desde entonces, acumuló una mora de más de un millón de unidades entre carros y motocicletas. Sin embargo, a partir del 4 de noviembre de 2026 comenzará la entrega de placas a nivel nacional. En julio de 2026, el Gobierno de Honduras suscribió un contrato con el consorcio alemán Tönnjes para el suministro y la emisión de placas vehiculares durante un período de tres años y medio, con una inversión superior a los 65 millones de dólares. El acuerdo busca atender el histórico desabastecimiento de matrículas, reducir la mora acumulada y garantizar la disponibilidad de placas para el parque vehicular nacional hasta 2030.

Fue a mediados de 2023 cuando Honduras se quedó sin placas para carros particulares. Un año después se agotaron las destinadas a motocicletas. Tras licitaciones fallidas y promesas incumplidas, el gobierno anterior dejó una deuda pendiente con los propietarios de vehículos. Debido a la falta de placas, más de un millón de conductores de carros y motocicletas han tenido que circular con permisos provisionales de papel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En una entrevista concedida a LA PRENSA, Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular del IP, explicó que el 4 de noviembre ya contarán con las placas físicas. Por lo tanto, los nuevos ingresos y registros tendrán una placa asignada y dejarán de recibir permisos en papel. Además, comenzará la entrega de placas a quienes circulan con permisos temporales desde mayo de 2023. Alvarado indicó que los conductores de carros y motocicletas que circulan con permisos provisionales podrán reclamar sus placas de manera simultánea. Sin embargo, se dará prioridad a quienes llevan más tiempo sin identificación vehicular. Es decir, comenzarán con los que están esperando desde 2023 y continuarán con los registros posteriores. “Serán convocados por la mora más antigua, por ejemplo el rango de placas que se registraron en mayo-junio 2023 van hacer convocados por nuestros canales oficiales, en las oficinas de atención a nivel nacional”, precisó Alvarado. El rango de placas es la serie completa de combinaciones de letras y números asignada a un grupo específico de vehículos.

Oficinas adicionales y requisitos para entrega de placas

Para 2027, el IP prevé abrir oficinas adicionales en San Pedro Sula y Tegucigalpa para la entrega de placas. Los conductores deberán tener al día el pago de la tasa vehicular y presentar su revisión vehicular y el documento nacional de identificación (DNI). Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder. Alvarado detalló que el proceso de entrega de placas tardará un año. El objetivo es distribuir las identificaciones para motocicletas y carros de forma paralela. La mora de placas para motocicletas es mayor que la de carros y se estima que hay más de 500,000 motos sin identificación física. El contrato con el consorcio alemán Tönnjes tendrá una vigencia de tres años y medio y contempla una inversión superior a los 65 millones de dólares, que será ejecutada de manera gradual, conforme avance la producción y entrega de las placas. El proyecto permitirá atender una mora cercana al millón de placas. El contrato también contempla la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de unidades para cubrir tanto el rezago actual como la demanda proyectada del parque vehicular hondureño hasta 2030. Tönnjes instalará una planta de producción en Honduras, lo que, de acuerdo con las autoridades, generará empleos y abrirá la posibilidad de fabricar placas para otros países de la región.

Placas con tecnología de avanzada

Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas de autenticación digital y una tercera placa de seguridad que será instalada en el parabrisas, como la utilizada desde 2018, cuando se realizó el replaqueo. Según el IP, estas herramientas facilitarán la identificación de los vehículos, reducirán el riesgo de falsificación y fortalecerán los sistemas de control utilizados por las autoridades y el Sistema Nacional de Emergencias 911.