Río Amarillo tendrá una segunda oportunidad para impulsar el turismo en Copán

San Pedro Sula, Honduras. Más de una década después, Honduras lo vuelve a intentar: brindar conectividad aérea al departamento de Copán y a sus principales atractivos turísticos. Las autoridades de Gobierno se preparan para reactivar el aeródromo ubicado en Río Amarillo, municipio de Santa Rita, a solo 18 kilómetros de Copán Ruinas y de su famoso sitio arqueológico. Se espera que el vuelo inaugural se efectúe el próximo 4 de diciembre.

Puesta en condiciones

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, informó que el miércoles de esta semana se efectuaron las pruebas preliminares mediante un vuelo experimental. Con este ejercicio se pretende evaluar la aproximación, la carta de navegación, las medidas de seguridad y un nuevo sistema de control de torre satelital para el aeródromo.

"Se va a manejar un nuevo sistema de control de torre satelital que se está implementando a partir de ahora en este aeródromo, con la intención de que podamos tener [...] mayor grado de seguridad en las operaciones de Río Amarillo", comentó el ministro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A medida que se aproxima la fecha de reapertura, se intensifican los preparativos para que la estación aérea alcance el grado de operatividad requerido. "Ayer (miércoles) casualmente fue entregada ya oficialmente la base completa de Río Amarillo, tanto Vista como todo el resto, ya se entregó a Ehisa nuevamente, porque fue la que hizo la intervención de forma directa e inmediata", dijo el funcionario, en referencia a la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa). Geovany Sauceda, gerente de Operaciones de Ehisa, agregó que los preparativos para la reactivación incluyeron la señalización horizontal de la pista, la plataforma y la limpieza de toda la franja de la pista.

Por su parte, Erick Martínez, representante de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), informó que el aeródromo contará con un servicio de meteorología aeronáutica las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de un controlador aéreo para las operaciones de despegue y aterrizaje.

Sostenibilidad

En esta nueva etapa del aeródromo, una de las novedades destacadas por las autoridades es la apertura de nuevas rutas, entre ellas la que conectará Río Amarillo con San Pedro Sula. Esta será la primera conexión que comenzará a operar, a partir del 4 de diciembre. "A partir del 4 de diciembre, donde se va a inaugurar precisamente en su primer vuelo desde San Pedro Sula hasta Copán [...] va a salir de San Pedro Sula a las 8:30 y llegar a las 9 de la mañana a Río Amarillo", precisó el ministro Ehrler. Otras conexiones incluirán vuelos desde Tegucigalpa, la capital hondureña, y, sobre todo, desde Roatán, en Islas de la Bahía.

Es precisamente esta última conexión la que genera confianza entre las autoridades, que consideran que, a diferencia de lo ocurrido hace una década, ayudará a garantizar el éxito de la reactivación y su sostenibilidad a largo plazo. "En este caso hay una gran necesidad por parte de Roatán en nueva conexión sobre todo de no de cruceristas, sino de personas que viven y llegan por turismo a la isla", explicó Ehrler. Además, añadió que "antes de poder hacer la operación de un vuelo es hacer los estudios de carga y de requerimientos de mercado". Según el funcionario, estos análisis avalan la viabilidad del proyecto.

En términos similares se expresó Juan Ángel Welchez, empresario turístico de Copán, quien señaló que, además de los factores mencionados, existe interés comercial por parte de CM Airlines, la línea aérea que operará inicialmente las rutas. “Creo yo que, sobre todo, que la compañía, la línea aérea es la más interesada en abrir”, afirmó, y señaló que la aerolínea cuenta con las aeronaves apropiadas para operar en el aeródromo. El ministro Ehrler enumeró como factor adicional el compromiso y el apoyo de las autoridades, que trabajan con turoperadores para conformar paquetes turísticos atractivos que incentiven la llegada de visitantes. "Se va a seguir apoyando por parte del Instituto de Turismo [...] la plataforma de trabajo de destinos que se hace cuando se generan las reuniones con los operadores turísticos receptivos", indicó Ehrler.

Sector turístico preparado

Ante la eventual llegada de un mayor número de visitantes tras la reactivación del aeródromo, el empresario turístico Welchez aseguró que el complejo turístico-hotelero de la localidad está preparado para recibir este flujo de viajeros y ofrecer servicios de calidad. “Copán ha estado, está y va a estar preparado para recibir cualquier tipo de turista que pueda llegar a Copán”, expresó con confianza. El ministro Ehrler reconoció que las proyecciones iniciales son más bien modestas, pero insistió en que se trata del comienzo de un proyecto con un alto potencial de crecimiento.