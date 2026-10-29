Pacientes del Hospital Escuela deberán esperar hasta 2027 para recuperar sus citas médicas

Tegucigalpa, Honduras.- La suspensión de las consultas médicas durante las asambleas informativas dejó una larga lista de pacientes pendientes de atención en el Hospital Escuela, ahora, quienes buscan recuperar sus citas se encuentran con nuevas fechas de espera que, en algunos casos, se extienden hasta 2027. La reanudación de la consulta externa no ha significado una solución inmediata para los usuarios que perdieron sus citas durante los 49 días de conflicto entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales. En las ventanillas del principal centro asistencial del país, varios pacientes han manifestado su inconformidad porque, al solicitar una nueva fecha, reciben indicaciones de regresar en noviembre o diciembre para conocer cuándo podrán ser atendidos.

Ese es el caso de María Dolores Gonzáles, de 72 años, quien tenía programada una consulta para el 19 de octubre debido a un problema de tiroides, pero perdió la cita por la suspensión de los servicios. "Tenía cita el 19 de octubre, pero debido a la huelga de los médicos la perdí. Cuando fui a sacar una nueva cita me dijeron que regresara en diciembre, que la cita me la darían para en enero del otro año", relató. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación también afecta a personas que deben trasladarse desde otros municipios para recibir atención especializada. Mélida Castillo, quien viaja desde Morocelí, El Paraíso, para consultar en Medicina Interna, lamentó que ahora deba regresar al hospital sin tener una fecha confirmada. "Ahora tengo que venir en noviembre para ver cuándo me dan una nueva cita. Yo viajo desde lejos y no me parece justo, porque no me atendieron el día que tenía programado. Como si la culpa fuera de uno", expresó. La preocupación se extiende entre pacientes que necesitan controles periódicos, evaluaciones especializadas y seguimiento por enfermedades crónicas, quienes deberán continuar esperando para recuperar una atención que ya tenían programada.

Más de 23,000 consultas pendientes