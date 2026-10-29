Identifican a cinco de los 69 muertos en choque de trenes en Toledo

Urda, Toledo. La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) se mantiene, de momento, en 69 personas, a los que se suman 42 heridos hospitalizados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de desescombro y sigue la investigación para determinar las causas. El accidente ocurrió a las 08:53 horas de este miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) -ahora llamada Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes de Transporte (AITAT)- publicó esta tarde en su página web que las víctimas mortales habían aumentado a 74, aunque poco más tarde rectificó y corroboró el dato de los 69 fallecidos, tras ser desmentido también por fuentes del Ministerio de Transportes, que insistieron en que los datos oficiales son los que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha. Los fallecidos identificados son tres mujeres y dos hombres. Unas identificaciones que, de momento, se han realizado a través de huella dactilar.



Un total de 64 de personas desaparecidas tras el accidente

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, «que lleva su propio protocolo, muy estricto», según ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha señalado en la mañana de este jueves que se está cumpliendo con la ley «de forma rigurosa».