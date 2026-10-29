Familiares de desaparecidos por accidente de tren en España esperan que sigan vivos

Toledo, España. Familiares de los desaparecidos en el accidente de tren ocurrido este miércoles en España están alojados en Toledo, cerca del lugar del accidente, intentando saber qué ha sido de sus familiares y tratando de no desfallecer; como dice Manuel San Emeterio, hermano de uno de ellos: "La esperanza, siempre". "Sé que está ahí", comentó a preguntas de los periodistas en referencia a su hermano, de 54 años, que viajaba en uno de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) y que no figura en la lista de las 69 personas fallecidas hasta ahora, pero tampoco lo ha encontrado en los hospitales. El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes , un tren Iryo que se encontraba detenido cerca de la localidad española de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe que llevaba 378 pasajeros.

Manuel, que vive en Sevilla -la ciudad a la que se dirigieron los trenes que chocaron ayer-, relató que se enteró del accidente por la televisión y además porque su hermano llevaba un reloj inteligente que avisa cuando el portador tiene un accidente. A partir de ese momento comenzó a llamar a su hermano al teléfono, lo intenté unas seis veces y entonces decidió viajar a Urda, donde estuvo hasta que la Guardia Civil se trasladó a los familiares a la localidad a la Comandancia de Toledo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Allí les hicieron las pruebas de ADN para las identificaciones y los llevaron a la Residencia Sacerdotal, en la que pasaron la noche y en la que siguen esperando.