Norpoint abre sus puertas en el bulevar del norte de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Norpoint, un centro comercial de dos niveles y más de 60 locales, abrió sus puertas en el bulevar del Norte con una oferta comercial diferente. Con una inversión de 350 millones de lempiras, la Empresa de Curtidos Centroamericana, S. A. de C. V. (Ecca) apuesta por el desarrollo comercial de una zona que continúa creciendo en la capital industrial. Durante su construcción, el proyecto generó más de 200 puestos de trabajo y, durante su operación, generará cientos de empleos, según información proporcionada por los representantes de la empresa. Norpoint está ubicado en el kilómetro 1.8 del bulevar del Norte, carretera a Puerto Cortés, frente a Walmart, en un punto estratégico de la ciudad.

El centro comercial cuenta con 10,000 metros cuadrados de construcción y un amplio estacionamiento para vehículos y motocicletas, con acceso directo para brindar comodidad a los visitantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ingeniero Tulio Cálix, administrador de Norpoint, destacó la importancia del proyecto para la economía local y nacional. “Norpoint es una apuesta decidida por el progreso de San Pedro Sula y de Honduras. Nace como un centro comercial de distinción que brinda una plataforma de valor para las marcas que buscan conectarse con su público, y que demuestra la credibilidad y el dinamismo de la inversión privada en nuestro país”, expresó.

El complejo integra una zona financiera, un gimnasio y espacios dedicados al comercio, la gastronomía, el entretenimiento, el bienestar y la convivencia. La oferta comercial incluye establecimientos como la tienda por departamentos Diunsa, el supermercado La Colonia, Banco Ficohsa y McDonald's. También forman parte de su oferta De Todo, Repostería Las Delicias, Panadería Los Andes, Centro de Diagnóstico Avanzado, Todo Calzado, con sus marcas exclusivas, la barbería Garbo Kids, el gimnasio Elevofit y Banco de Occidente, entre otros negocios. Los representantes del proyecto anunciaron que próximamente comenzará la construcción del restaurante Chili's, que será el segundo de esta cadena en San Pedro Sula y estará ubicado en el centro comercial.

Según los encargados, Norpoint atiende al público de 7:00 am a 10:00 pm, a partir de su apertura. El proyecto fue concebido con un diseño arquitectónico contemporáneo que combina funcionalidad, confort y seguridad. Entre sus características se incluyen conexión a internet, sonido ambiental, un sistema de generación alterna de energía eléctrica y paneles solares instalados en los techos. Como parte de su enfoque de desarrollo sostenible, Norpoint destinó recursos al paisajismo ya las áreas verdes, con el propósito de embellecer el entorno, favorecer la integración con el medioambiente y promover el bienestar de los visitantes.

Desde inicios de la década de 1960, el predio donde hoy se ubica Norpoint albergó la Empresa de Curtidos Centroamericana, vinculada a la historia industrial de San Pedro Sula. Con este proyecto, la empresa da un nuevo uso al espacio y lo convierte en un punto de encuentro para la ciudad. La ceremonia de inauguración contó con la participación de representantes de la Municipalidad de San Pedro Sula, miembros del sector empresarial, inversionistas, socios estratégicos e invitados especiales. El acto incluyó la bendición de las instalaciones, a cargo del padre Carlos Mejía; el corte de cinta inaugural y un recorrido oficial por el complejo.

Un punto de encuentro para la comunidad

La inauguración de Norpoint representa una nueva apuesta de la inversión privada por el crecimiento comercial y la modernización de San Pedro Sula, con un espacio concebido no solo para las compras, sino también para el entretenimiento, la prestación de servicios y la convivencia familiar. Durante el acto inaugural, representantes de Empresa de Curtidos Centroamericana (ECCA) destacaron que el proyecto nació con la visión de convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y en una plataforma de oportunidades para los negocios que comenzarán a operar en sus instalaciones.

Uno de los aspectos destacados fue el respaldo financiero de Banco de Occidente, institución reconocida por los promotores como un aliado fundamental para concretar la inversión. La empresa agradeció la confianza de la entidad bancaria y su participación en el desarrollo del proyecto. Los impulsores de Norpoint señalaron que la construcción fue posible gracias al trabajo conjunto de arquitectos, ingenieros, contratistas y obreros, quienes enfrentaron distintos desafíos técnicos durante la ejecución de la obra. También reconocieron la labor de los equipos administrativos y comerciales encargados de preparar su apertura. El proyecto abre, además, nuevas oportunidades para los arrendatarios que han decidido establecer sus negocios en el centro comercial. Durante la ceremonia, los representantes de ECCA manifestaron su compromiso de acompañar el crecimiento de estos emprendimientos, bajo la premisa de que el éxito de cada establecimiento contribuirá al fortalecimiento del complejo.