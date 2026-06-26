Torres y condominios de lujo transforman el desarrollo de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El inversionista hondureño continúa confiando en el desarrollo del país al aportar millones de lempiras cada año a proyectos residenciales, comerciales e industriales de gran envergadura en las principales ciudades de Honduras; entre ellas, San Pedro Sula. Las torres de apartamentos, condominios de lujo, edificios corporativos que combinan oficinas y locales comerciales, bodegas, naves industriales, entre otros, impulsan la industria de la construcción, los servicios y la generación de empleo. Los sectores noroeste y suroeste son los que registran el mayor crecimiento en desarrollos verticales.

Actualmente, hay unos 16 edificios en construcción, informó Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico). Uno de los proyectos en desarrollo es Torres Platino, un complejo de 20 niveles ubicado en la colonia Figueroa. Esta obra refleja la altura que alcanzan actualmente los desarrollos verticales en la ciudad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) de 2025, la construcción privada estuvo liderada por el destino residencial, que representó el 65.1% del total edificado.

En segundo lugar se ubicaron los espacios comerciales, con el 24.8% de la superficie construida. “San Pedro Sula sigue desarrollándose verticalmente y con plazas comerciales; el inversionista confía en el país”, afirmó Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

El alto costo de la tierra ha obligado a que San Pedro Sula esté creciendo a lo vertical en casas y comercio. 10 millones de dólares (unos L266 millones de lempiras) es lo mínimo que invierte el desarrollador en una torre de apartamentos en SPS, pero puede variar.

Datos del aniversario de San Pedro Sula