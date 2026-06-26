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Torres y condominios de lujo transforman el desarrollo de San Pedro Sula

San Pedro Sula cumple este 27 de junio 490 años. Los sectores noroeste y suroeste de San Pedro Sula son los que registran el mayor crecimiento en desarrollos verticales

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 10:37 -
  • Kleymer Baquedano
Torres y condominios de lujo transforman el desarrollo de San Pedro Sula

Actualmente hay unos 16 edificios en construcción, según la Chico.

 Fotos: dron Franklin Muñoz| La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

El inversionista hondureño continúa confiando en el desarrollo del país al aportar millones de lempiras cada año a proyectos residenciales, comerciales e industriales de gran envergadura en las principales ciudades de Honduras; entre ellas, San Pedro Sula.

Las torres de apartamentos, condominios de lujo, edificios corporativos que combinan oficinas y locales comerciales, bodegas, naves industriales, entre otros, impulsan la industria de la construcción, los servicios y la generación de empleo.

Los sectores noroeste y suroeste son los que registran el mayor crecimiento en desarrollos verticales.

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Actualmente, hay unos 16 edificios en construcción, informó Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

Uno de los proyectos en desarrollo es Torres Platino, un complejo de 20 niveles ubicado en la colonia Figueroa. Esta obra refleja la altura que alcanzan actualmente los desarrollos verticales en la ciudad.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) de 2025, la construcción privada estuvo liderada por el destino residencial, que representó el 65.1% del total edificado.

Los sectores noroeste y suroeste son los que registran el mayor crecimiento en desarrollos verticales.

Los sectores noroeste y suroeste son los que registran el mayor crecimiento en desarrollos verticales.

 (Fotos: dron Franklin Muñoz| La Prensa)

En segundo lugar se ubicaron los espacios comerciales, con el 24.8% de la superficie construida.

“San Pedro Sula sigue desarrollándose verticalmente y con plazas comerciales; el inversionista confía en el país”, afirmó Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

Torres y condominios de lujo transforman el desarrollo de San Pedro Sula
(Fotos: dron Franklin Muñoz| La Prensa)

El alto costo de la tierra ha obligado a que San Pedro Sula esté creciendo a lo vertical en casas y comercio.

10 millones de dólares (unos L266 millones de lempiras) es lo mínimo que invierte el desarrollador en una torre de apartamentos en SPS, pero puede variar.

Datos del aniversario de San Pedro Sula

El 27 de junio de 1536, el conquistador español Pedro de Alvarado fundó esta ciudad con el nombre de Villa de San Pedro de Puerto Caballos, actualmente Puerto Cortés, principal puerto de entrada a Honduras.

El gobierno de Domingo Vázquez, mediante decreto ejecutivo del 4 de julio de 1893, creó el departamento de Cortés y designó a San Pedro Sula como la cabecera, ciudad que ya contaba con ferrocarril.

San Pedro Sula es la segunda ciudad más poblada del país y es ahora el corazón de la zona metropolitana del valle de Sula, que aloja manufacturas, maquila, comercio, empresas de logística y agroindustria.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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