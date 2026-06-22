De San Pedro Sula a Alemania: estudiantes del Técnico Alemán aseguran su futuro profesional

San Pedro Sula

El Instituto Técnico Alemán de San Pedro Sula continúa consolidando oportunidades internacionales para sus estudiantes. Cuatro de los nueve jóvenes que viajaron en marzo de este año a la ciudad de Münster, Alemania, para realizar su práctica profesional e intercambio académico, ya recibieron contratos de trabajo por parte de empresas alemanas. La información fue confirmada a LA PRENSA por el director del centro educativo, Nicolás Ochoa Maldonado, quien explicó que existe un quinto estudiante a la espera de la confirmación de una oferta laboral.

“Para nosotros es una gran alegría saber que cuatro empresas han decidido otorgar contratos de trabajo a los jóvenes que participaron en este intercambio con Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK). Esto demuestra el nivel de preparación de nuestros estudiantes y la confianza que las empresas depositan en ellos”, expresó Ochoa. Los estudiantes beneficiados son Alexander Ottoniel Lara Corea, quien trabajará en la empresa Schapers; Erin Carolina López Cruz y Ashley Jackeline Zepeda Perdomo, contratadas por la empresa CLIWA; y Jeheziel Isaac Rodríguez Perdomo, quien se incorporará a la compañía 2G Energy AG.

Todos los jóvenes recibieron contratos laborales por un período de cuatro años y contarán con el acompañamiento y seguimiento de miembros de la Cámara de Industria y Comercio de Nordwestfalen (IHK), organismo que brinda apoyo durante todo el proceso de inserción laboral y adaptación. Según Ochoa, este logro refleja la calidad educativa que ofrece el Instituto Técnico Alemán y el alto nivel académico de sus estudiantes.

“El desempeño de los alumnos ha sido sobresaliente. Además de sus conocimientos técnicos, han demostrado valores, disciplina, responsabilidad y una gran capacidad de adaptación, cualidades que han sido muy apreciadas por las empresas alemanas”, destacó.

Con este nuevo grupo, ya suman nueve los egresados del instituto que han logrado permanecer en Alemania mediante contratos de trabajo. Del primer grupo de ocho estudiantes que participó en el programa de intercambio, cinco continúan estudiando y laborando en ese país europeo.

Actualmente, el Instituto Técnico Alemán cuenta con una matrícula de 1,436 estudiantes y mantiene uno de los mejores índices académicos de la región.

El director también resaltó que los alumnos de la institución figuran entre los que obtienen los mejores resultados en las pruebas de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ochoa adelantó que el programa seguirá desarrollándose y ampliando sus alcances. En la actualidad, 17 estudiantes se preparan para presentar el examen final del idioma alemán, requisito para integrar el tercer grupo que viajará a Alemania en los próximos meses.