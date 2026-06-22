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De San Pedro Sula a Alemania: estudiantes del Técnico Alemán aseguran su futuro profesional

Jóvenes que realizaron su práctica profesional en Münster, fueron contratados por empresas alemanas tras participar en un programa de intercambio académico impulsado por el Técnico Alemán y la HBBK.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 15:32 -
  • Laura Amaya
De San Pedro Sula a Alemania: estudiantes del Técnico Alemán aseguran su futuro profesional

Autoridades destacan el interés de Alemania en fortalecer las oportunidades educativas y laborales para jóvenes estudiantes del CTHA.

 Foto: Moisés Valenzuela/ LA PRENSA
San Pedro Sula

El Instituto Técnico Alemán de San Pedro Sula continúa consolidando oportunidades internacionales para sus estudiantes. Cuatro de los nueve jóvenes que viajaron en marzo de este año a la ciudad de Münster, Alemania, para realizar su práctica profesional e intercambio académico, ya recibieron contratos de trabajo por parte de empresas alemanas.

La información fue confirmada a LA PRENSA por el director del centro educativo, Nicolás Ochoa Maldonado, quien explicó que existe un quinto estudiante a la espera de la confirmación de una oferta laboral.

Alexander Ottoniel Lara Corea, trabajara para la empresa Schapers.

Alexander Ottoniel Lara Corea, trabajara para la empresa Schapers.

 (Foto: Cortesía)
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“Para nosotros es una gran alegría saber que cuatro empresas han decidido otorgar contratos de trabajo a los jóvenes que participaron en este intercambio con Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK). Esto demuestra el nivel de preparación de nuestros estudiantes y la confianza que las empresas depositan en ellos”, expresó Ochoa.

Los estudiantes beneficiados son Alexander Ottoniel Lara Corea, quien trabajará en la empresa Schapers; Erin Carolina López Cruz y Ashley Jackeline Zepeda Perdomo, contratadas por la empresa CLIWA; y Jeheziel Isaac Rodríguez Perdomo, quien se incorporará a la compañía 2G Energy AG.

Todos los jóvenes recibieron contratos laborales por un período de cuatro años y contarán con el acompañamiento y seguimiento de miembros de la Cámara de Industria y Comercio de Nordwestfalen (IHK), organismo que brinda apoyo durante todo el proceso de inserción laboral y adaptación.

Según Ochoa, este logro refleja la calidad educativa que ofrece el Instituto Técnico Alemán y el alto nivel académico de sus estudiantes.

Erin Carolina López y Ashley Jackeline Pineda formarán parte de la empresa Cliwa, donde tendrán la oportunidad de incorporarse al mercado laboral alemán

Erin Carolina López y Ashley Jackeline Pineda formarán parte de la empresa Cliwa, donde tendrán la oportunidad de incorporarse al mercado laboral alemán

 (Foto: Cortesía)

“El desempeño de los alumnos ha sido sobresaliente. Además de sus conocimientos técnicos, han demostrado valores, disciplina, responsabilidad y una gran capacidad de adaptación, cualidades que han sido muy apreciadas por las empresas alemanas”, destacó.

Con este nuevo grupo, ya suman nueve los egresados del instituto que han logrado permanecer en Alemania mediante contratos de trabajo. Del primer grupo de ocho estudiantes que participó en el programa de intercambio, cinco continúan estudiando y laborando en ese país europeo.

Nicolás Ochoa Maldonado, director del Instituto Técnico Alemán, resaltó que estos logros reflejan la calidad de la formación que reciben los jóvenes en la institución.

Nicolás Ochoa Maldonado, director del Instituto Técnico Alemán, resaltó que estos logros reflejan la calidad de la formación que reciben los jóvenes en la institución.

 (Foto: Moisés Valenzuela/ LA PRENSA)

Actualmente, el Instituto Técnico Alemán cuenta con una matrícula de 1,436 estudiantes y mantiene uno de los mejores índices académicos de la región.

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El director también resaltó que los alumnos de la institución figuran entre los que obtienen los mejores resultados en las pruebas de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ochoa adelantó que el programa seguirá desarrollándose y ampliando sus alcances. En la actualidad, 17 estudiantes se preparan para presentar el examen final del idioma alemán, requisito para integrar el tercer grupo que viajará a Alemania en los próximos meses.

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“El interés de Alemania por continuar con este programa es muy grande. Seguiremos trabajando para que más jóvenes tengan acceso a estas oportunidades de estudio, formación y empleo”, detallo el director.

A finales de este año se espera que un grupo integrado por 17 estudiantes pueda realizar el tercer viaje a Alemania para desarrollar sus prácticas profesionales e intercambios académicos, fortaleciendo así las oportunidades de formación internacional y ampliando la oportunidad a más estudiantes en el ámbito académico y laboral.

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Redacción web
Laura Amaya

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