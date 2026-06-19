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Dan de alta a Jesús Alexis, el niño que unió a Honduras en oración

El niño de cuatro años estuvo en coma tras sufrir un accidente. Su historia conmovió al país luego de que una fotografía de su abuelo orando frente a la UCIP del IHSS se viralizara

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 16:17 -
  • Jacqueline Molina
Dan de alta a Jesús Alexis, el niño que unió a Honduras en oración

Karla Ramos, German Alexis Maradiaga, Jesús Alexis Maradiaga y Jesús Ramos, regresaron a casa este viernes 19 de junio en Las Casitas, Santa Cruz de Yojoa.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

Después de semanas de angustia, innumerables oraciones y una lucha que conmovió a miles de hondureños, Jesús Alexis Maradiaga logró regresar a casa junto a sus padres y su abuelo, celebrando con una sonrisa que enterneció la sala de hospitalización pediátrica del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El pequeño de cuatro años, originario de Las Casitas, Santa Cruz de Yojoa, recibió este viernes el alta médica tras permanecer hospitalizado durante varias semanas a causa de las graves lesiones que sufrió al caer de las gradas de un autobús el 21 de mayo.

Su historia trascendió las paredes del hospital luego de que una fotografía de su abuelo, Jesús Ramos, orando de rodillas frente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), se viralizara en redes sociales.

German Alexis Maradiaga y Karla Lizeth Ramos junto a su hijo Jesús Alexis.

German Alexis Maradiaga y Karla Lizeth Ramos junto a su hijo Jesús Alexis.

 (Foto: Cortesía)

La noticia fue confirmada por su abuelo, quien dijo que "la gloria es para Dios", asegurando que la recuperación del niño, que fue sometido a dos cirugías de emergencia y estuvo en estado de coma, es una muestra de que las oraciones de su familia y las personas que se sumaron al clamor por la salud de Jesús Alexis fueron escuchadas.

"En primer lugar agradecemos a Dios porque de él depende la vida y la salud. Después de todas las luchas y dificultades que pasamos, ahora estamos muy contentos porque Dios le dio una nueva oportunidad a Jesús Alexis Maradiaga Ramos", expresó emocionado.

Jesús Ramos, el abuelo detrás de la fotografía que conmovió a Honduras

El abuelo recordó los momentos de incertidumbre que enfrentaron durante la hospitalización, cuando cada reporte médico era esperado con ansiedad. "Nos vamos muy contentos por la bendición que el Señor nos ha regalado. Ciertamente pasamos momentos muy tristes, pero ahora estamos muy gozosos. Vamos alegremente porque llevamos a nuestro Alexis con nosotros", manifestó.

Ramos también aprovechó para agradecer al personal médico y de enfermería que atendió a su nieto, destacando que durante las largas noches que pasó en la unidad de cuidados intensivos pudo constatar su compromiso y dedicación.

Los padres y el abuelo de Jesús Alexis Maradiaga Ramos expresaron su agradecimiento a Dios y el personal médico que lo cuidó en el IHSS.

Los padres y el abuelo de Jesús Alexis Maradiaga Ramos expresaron su agradecimiento a Dios y el personal médico que lo cuidó en el IHSS.

 (Foto: Cortesía)

"La atención que hemos recibido fue excelente. Quiero agradecer a todo el personal médico por la buena asistencia. Fueron una bendición para nosotros. Pasé muchas noches cuando él estaba en cuidados intensivos y el personal fue muy excelente", señaló.

"Sé que ellos trabajan conforme a la sabiduría que el Señor les ha proveído y para eso Dios los ha puesto, para ayudar a muchos pacientes. Que Dios los bendiga", agregó.

Tras días de oración, Jesús Alexis sale de cuidados intensivos

Hace apenas unas semanas, Don Jesús permanecía de rodillas frente a la UCIP aferrado a la esperanza de volver a escuchar la voz de su nieto. Este viernes salió del hospital con su familia, mientras el pequeño era cargado por su padre y sonreía despidiéndose del personal que estuvo a cargo de su cuidado.

La fotografía que conmovió al país el pasado 2 de junio, ahora dio paso a una escena aún más poderosa, la de un abuelo que se aferró a la fe, que nunca dejó de creer y que finalmente pudo regresar a casa con el niño por el que tanto oraba.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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