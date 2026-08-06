Reprograman audiencia de Roosevelt Hernández por incompatibilidad de agenda

Tegucigalpa, Honduras

La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández , prevista para este viernes, fue reprogramada luego de una solicitud presentada por su defensa debido a una incompatibilidad de agenda judicial.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que la diligencia no se desarrollaría en la fecha establecida y explicó que el abogado defensor informó que tenía otra audiencia programada.

“Mañana no se realizará la audiencia de declaración de imputado para Roosevelt Hernández, en virtud de que su defensa presentó hace unos minutos una solicitud de reprogramación porque tiene otra audiencia”, informó Castillo.

La funcionaria indicó que la nueva fecha y hora para la comparecencia serán anunciadas posteriormente por las autoridades judiciales correspondientes.

Horas antes de la reprogramación, la defensa de Hernández había presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, alegando supuestas violaciones al derecho de defensa y al debido proceso.

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El abogado Darwin García argumentó que existía una incompatibilidad de agenda que impedía desarrollar la audiencia en la fecha prevista, por lo que solicitó que fuera trasladada a otro día.

Roosevelt Hernández enfrenta un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público dentro de una investigación relacionada con presuntos ataques a la libertad de prensa y de expresión.

La acusación está vinculada a publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas. El proceso continuará una vez se establezca la nueva fecha para la audiencia de declaración de imputado.