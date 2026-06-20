Color y adrenalina: los sampedranos ya disfrutan de los juegos mecánicos de la Feria Juniana

Las atracciones comenzaron a funcionar a partir de las cinco de la tarde en un predio ubicado entre el segundo anillo y la 27 calle, donde decenas de familias acudieron para disfrutar de las diferentes actividades. Fotos: Yoseph Amaya
Los puestos de destreza y juegos de feria son una parada obligatoria para intentar llevarse a casa alguno de los peluches que se ofrecen como premios.
El reflejo de una tradición viva: niños y adultos recorriendo juntos el recinto de los juegos mecánicos en una noche de junio en San Pedro Sula.
Entre el carrusel y el barco pirata, el recinto ferial se llena de sonrisas y el dinamismo característico de la capital industrial durante sus fiestas patronales.
Decenas de personas hicieron fila la noche de ayer viernes para adquirir sus boletos y disfrutar de los tradicionales juegos mecánicos.
Una vista aérea muestra el colorido ambiente que se vivió anoche en los tradicionales juegos mecánicos de San Pedro Sula, donde cientos de familias disfrutaron de cada una de las atracciones.
Un laberinto de luces y diversión. El colorido despliegue de las atracciones mecánicas capta la atención de locales y turistas desde cualquier ángulo.
En primer plano a la izquierda, destaca una imponente atracción de péndulo gigante iluminada con luces amarillas y azules, mientras que en el centro resplandece un carrusel techado de color turquesa, entre otros.