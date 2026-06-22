La búsqueda de Jessica Magdalena terminó en tragedia: fue hallada sin vida

León, México

La búsqueda de Jessica Magdalena López Ramos terminó de manera trágica luego de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en el estado de Guanajuato, México .

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez en el sector de Europlaza, en la colonia Valle de León.

Jessica Magdalena , de 33 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 10 de junio en el municipio de León.

Desde ese momento, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

La ficha de búsqueda difundida por las autoridades advertía que se temía por su integridad y que pudiera ser víctima de algún delito.

Según familiares, antes de desaparecer habría sido vista en compañía de su expareja, identificado como Julián “N”, originario del estado de Michoacán.

Cuatro días después de su desaparición, el 14 de junio, vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo en un camino de terracería de la comunidad La Loma, en los límites entre León y San Francisco del Rincón.

El cadáver estaba envuelto en una cobija y presentaba evidentes huellas de violencia.

Además, las autoridades informaron que el cuerpo había sido calcinado y que le faltaba una extremidad.

Tras el hallazgo, especialistas de la Fiscalía General del Estado iniciaron diversas pruebas forenses para establecer la identidad de la víctima.

Los análisis de genética, antropología, odontología y lofoscopía permitieron confirmar que se trataba de Jessica Magdalena López Ramos.

La noticia fue comunicada oficialmente a la familia el pasado 21 de junio por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y Homicidios.

Un día después, las autoridades desactivaron la ficha de búsqueda de la joven.

Durante los días previos a la confirmación, familiares y amigos realizaron manifestaciones para exigir avances en la investigación y respuestas sobre su paradero.

Incluso bloquearon importantes vías de la ciudad de León para presionar a las autoridades a agilizar las diligencias.

A través de redes sociales, una amiga de Jessica informó que la familia había recibido la dolorosa noticia y agradeció el apoyo brindado durante la búsqueda.

“Hoy lamentablemente la búsqueda terminó. La Fiscalía informó que encontró a nuestra amiga, no como queríamos”, escribió.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han revelado el posible móvil del crimen.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con los responsables.

Mientras tanto, familiares y amigos preparan el último adiós para Jessica Magdalena, cuya muerte ha causado consternación entre quienes siguieron de cerca su búsqueda.