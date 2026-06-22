Ehisa proyecta invertir L1,000 millones en el aeropuerto Villeda Morales

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) proyecta invertir cerca de L1,000 millones en una nueva etapa de modernización del aeropuerto Ramón Villeda Morales, con obras en la terminal de pasajeros, carga y la pista de aterrizaje. Así lo confirmó el director ejecutivo de Ehisa, Roberto Canahuati, quien la semana pasada se reunió con empresarios de la zona norte. Entre los proyectos figura la ampliación de la terminal de pasajeros para incorporar dos nuevos puentes de embarque, identificados como la quinta y sexta manga. Como parte de esta obra se planea extender parte del segundo nivel de las salas de espera y adecuar espacios para recibir aeronaves de fuselaje ancho, como las que operan rutas hacia Europa. Canahuati informó que esta expansión representará una inversión superior a los L200 millones, incluyendo la instalación de los nuevos puentes de embarque, cuya entrada en operación está prevista para finales de 2027 o principios de 2028. El ejecutivo señaló que estas mejoras buscan corregir limitaciones que persisten, aún con las obras de ampliación ejecutadas durante la administración anterior, particularmente en el flujo de pasajeros dentro de la terminal internacional.

Según explicó, los viajeros que desembarcan y los que se preparan para abordar continúan cruzándose en determinadas áreas, generando retrasos operativos y afectando los tiempos de atención de las aerolíneas. "Cuando se hizo la ampliación se tuvo la oportunidad de resolver ese problema de una sola vez y no se hizo. Eso provoca atrasos y mayores costos para las líneas aéreas porque los aviones permanecen más tiempo en tierra", manifestó. Aunque Ehisa continuará supervisando y honrando los contratos de las obras que aún permanecen en ejecución como parte de la ampliación iniciada durante el gobierno anterior, Canahuati consideró que el proyecto pudo haberse planificado de manera más eficiente. Esto debido a que los trabajos estaban previstos para concluir en un plazo de 18 meses, pero a la fecha acumulan más de tres años de ejecución y todavía hay obras pendientes.

Entre ellas figura la habilitación definitiva de la Terminal B, un espacio que, de acuerdo con el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) que administró los aeropuertos de Honduras de 2023 a enero 2026, sería destinado exclusivamente a los vuelos nacionales con el fin de mejorar el flujo de pasajeros dentro del aeropuerto. Sin embargo, Ehisa informó que su puesta en funcionamiento aún depende de la instalación nuevos equipos de rayos X y de la autorización de los organismos de seguridad aeroportuaria. La expectativa es que el área pueda entrar en funcionamiento este año.

Además de las mejoras visibles para los pasajeros, la empresa prevé una serie de inversiones en el denominado "lado aire" del aeropuerto, es decir, toda la infraestructura comprendida entre la terminal y la pista de aterrizaje, donde las aeronaves se mueven y reciben servicio. Canahuati indicó que será necesario ampliar la plataforma donde se estacionan las aeronaves, incorporar aproximadamente 22,000 metros cuadrados adicionales de concreto y realizar trabajos de mantenimiento especializados en la pista, incluyendo remoción de caucho, mejoras en señalización y adecuaciones operativas que no "son perceptibles para los usuarios, pero que son esenciales para la seguridad y eficiencia de las operaciones".

Terminal de carga

La terminal de carga también forma parte de los planes de expansión. El director de Ehisa señaló que actualmente el aeropuerto solo tiene capacidad para atender simultáneamente dos aeronaves de carga, lo que considera una limitación, ya que en ocasiones los aviones tienen que esperar la salida de otro para poder ingresar a la plataforma. Aseguró que la ampliación permitirá habilitar espacio para una tercera posición de estacionamiento, en respuesta al crecimiento que ha experimentado el movimiento de carga aérea en la terminal sampedrana durante los últimos años. Otro de los proyectos contemplados es la instalación de paneles solares en el estacionamiento, para generar energía para las operaciones aeroportuarias y proteger los vehículos de los usuarios. Como parte de una estrategia de reorganización de espacios, Ehisa también analiza la construcción de un edificio multimodal donde serían trasladadas las oficinas administrativas que actualmente operan dentro de la terminal. Consultado sobre el financiamiento y los plazos de ejecución, Canahuati, explicó que el plan de inversión, estimado entre L1,000 y L1,100 millones, se desarrollará de manera escalonada durante los próximos tres años y será financiado mediante un préstamo a pagar con los ingresos generados por la operación aeroportuaria.