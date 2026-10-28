Siete empresas alemanas recibirán a 10 estudiantes del Técnico Alemán para sus prácticas

San Pedro Sula, Honduras.— Diez estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA), de San Pedro Sula, viajan este jueves por la madrugada a Alemania para realizar sus prácticas profesionales durante un mes en empresas de ese país. Los 10 jóvenes se preparan en especialidades vinculadas con la industria, entre ellas mecatrónica para refrigeración, electrónica industrial y construcciones metálicas. Durante su estadía tendrán la oportunidad de conocer los procesos de trabajo de compañías alemanas y aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas. Entre los estudiantes seleccionados figuran Mónica Samantha Rosales Hernández, Marvin David Martínez Ortiz, Oliver Josué Del Cid Salinas, Eva Melissa Sagastume George, Valeria Sofía Sánchez Izaguirre, Adán Fernando Suazo Corea, Marcela Alessandra Pineda Betancourt, Jorge Isaac Ramos, Óscar Alejandro Murillo Torres y Luis Enrique Mejía Henríquez.

Para los estudiantes, el viaje representa mucho más que una pasantía. También supone el reto de adaptarse a una nueva cultura, desenvolverse en otro idioma y demostrar la preparación técnica que han recibido en Honduras. “Nosotros vamos a poner en práctica nuestros conocimientos técnicos en la empresa, ya sea en el área de electricidad, refrigeración o electrónica. Esperamos aprender haciendo y observando”, comentó uno de los participantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con la información compartida sobre el programa, los estudiantes acumulan alrededor de dos años y medio de preparación, además de haber estudiado alemán durante uno o dos años, una herramienta importante para desenvolverse en los entornos laborales y comunicarse durante su permanencia en Europa. Cabe señalar que antes de viajar, los jóvenes también realizaron prácticas en empresas hondureñas. Estas actividades comenzaron el 29 de junio y se desarrollaron dos días por semana, con el propósito de que los alumnos adquirieran experiencia y se familiarizaran con las exigencias de un ambiente profesional.

¿En qué empresas alemanas realizarán sus prácticas?

Los estudiantes fueron asignados a compañías de diferentes sectores productivos, donde podrán profundizar en sus especialidades y conocer tecnologías aplicadas a procesos industriales. Entre las empresas mencionadas por la delegación figura Hagemeister, dedicada a la fabricación de ladrillos, donde uno de los jóvenes tendrá contacto con sistemas automatizados de producción. Otros participantes realizarán sus prácticas en 2G Energy, compañía especializada en sistemas de cogeneración energética mediante motores y generadores. Los alumnos de Electrónica y Refrigeración y Aire Acondicionado esperan conocer cómo se aprovechan el calor y otras fuentes de energía en aplicaciones industriales. En Wagner & Co., uno de los estudiantes se incorporará a actividades de mantenimiento técnico y automatización vinculadas con procesos de producción farmacéutica y cosmética. Por su parte, Thies, fabricante de maquinaria textil, recibirá a una estudiante interesada en ampliar sus conocimientos sobre automatización y montaje de paneles para equipos industriales. La lista de compañías también incluye a VOSCO, relacionada con el procesamiento de alimentos; WECON, vinculada con la fabricación de carrocerías para vehículos de carga, y Langguth, fabricante de máquinas etiquetadoras. Los participantes esperan que el contacto directo con estas industrias les permita conocer estándares de trabajo, fortalecer sus habilidades técnicas y sumar experiencia a sus currículos.

Nicolás Ochoa: “Es una gran esperanza para muchos jóvenes”

Nicolás Ochoa, director del Centro Técnico Hondureño Alemán y quien actualmente está separado del cargo, señaló que el programa busca ampliar las oportunidades de formación y desarrollo profesional para los estudiantes. “Es el cumplimiento de uno de los propósitos de nuestro centro educativo y es brindarles mayores oportunidades, abrir puertas en las que ellos puedan demostrar y fortalecer sus aprendizajes”, expresó Ochoa. El director indicó que esta generación recibió dos años y medio de preparación intensiva y destacó que las pasantías en empresas locales representan una ventaja para que los jóvenes lleguen con mayores competencias a Alemania. Consultado sobre si su separación del cargo afectaría el intercambio, afirmó que el programa no debería verse interrumpido y que se mantenían comunicaciones con representantes empresariales y autoridades vinculadas con la iniciativa. Ochoa también informó que, de los primeros ocho participantes, cinco permanecían en Alemania trabajando y en procesos de formación. Además, señaló que cuatro jóvenes de una promoción posterior ya combinaban el empleo con los estudios.