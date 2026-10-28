Olimpia vs Cartaginés, EN VIVO, Copa Centroamericana, semifinal, horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras

Llegó el gran día y no hay mañana para el Olimpia. El Rey de Copas del fútbol hondureño afronta una de sus noches más importantes de la temporada cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Con el respaldo de su afición en Tegucigalpa y la obligación de remontar el marcador adverso, los albos saltarán al terreno de juego con un único objetivo: conseguir el boleto a la gran final del torneo internacional. El conjunto merengue llega a este decisivo compromiso con la desventaja del 1-0 sufrido en el encuentro de ida, disputado en territorio costarricense. Aquel resultado dejó la eliminatoria completamente abierta, pero también obligó al equipo hondureño a preparar una noche en la que deberá mostrar carácter, contundencia y personalidad para superar a un rival que demostró ser capaz de complicarle las cosas.

Olimpia sabe que no tiene margen de error. El equipo más laureado de Honduras necesita hacer valer su condición de local, aprovechar el empuje de su gente y encontrar las vías necesarias para romper el planteamiento defensivo de un Cartaginés que llegará a la capital hondureña dispuesto a defender su ventaja y dar el golpe definitivo en la serie. Los dirigidos por el conjunto albo tienen claro que la clasificación está en sus manos. Una victoria por dos o más goles de diferencia les permitiría avanzar directamente a la final, mientras que un triunfo por un gol llevaría la eliminatoria a la prórroga, de acuerdo con el reglamento de la competición. Por ello, la paciencia y la efectividad serán fundamentales en un encuentro en el que cada oportunidad puede marcar la diferencia. Sin embargo, el camino no será sencillo para el equipo hondureño. Olimpia tendrá que afrontar este desafío sin una de sus principales referencias ofensivas: el delantero Yustin Arboleda, quien fue expulsado durante el partido de ida y deberá cumplir la sanción correspondiente. Su ausencia representa un contratiempo importante para los albos, que pierden una alternativa de peso en ataque justo cuando necesitan encontrar los goles que les permitan cambiar el rumbo de la eliminatoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el primer enfrentamiento, el cuadro merengue tuvo que resistir durante todo el segundo tiempo con un futbolista menos. Pese a la inferioridad numérica, logró contener buena parte de los intentos del conjunto costarricense y solamente encajó un gol, un detalle que mantiene viva la esperanza de remontar en casa. Ahora, el desafío será distinto: Olimpia deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de atacar y la obligación de no conceder espacios que puedan aprovechar los visitantes. Del otro lado estará un Cartaginés que viaja a Tegucigalpa con la ilusión de hacer historia. El conjunto brumoso, dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, ha demostrado que tiene argumentos para competir ante uno de los clubes más importantes de Centroamérica y buscará aprovechar la ventaja conseguida en el primer partido para sellar su clasificación. El equipo costarricense ha estudiado cuidadosamente las fortalezas de Olimpia y tratará de cerrar los espacios, reducir las opciones de creación del rival y evitar que los futbolistas ofensivos albos encuentren comodidad cerca del área. La intención de los visitantes será mantener el orden defensivo, controlar los momentos del encuentro y aprovechar cualquier oportunidad para ampliar la diferencia o complicar todavía más las aspiraciones del conjunto hondureño.

Para Cartaginés, la misión es clara: resistir la presión de jugar en una cancha que seguramente estará encendida y sostener la ventaja que consiguió en casa. Los brumosos sueñan con celebrar en Tegucigalpa una clasificación histórica, mientras que Olimpia buscará hacer pesar su jerarquía y evitar que la aventura internacional termine antes de lo esperado. La tensión estará presente desde el primer minuto. El equipo hondureño necesitará imponer condiciones, mover el balón con rapidez y ser preciso en los últimos metros. Al mismo tiempo, deberá mantener la concentración defensiva, consciente de que un gol de Cartaginés podría obligarlo a marcar todavía más tantos para mantenerse con vida en la eliminatoria. La afición olimpista también jugará su partido. El respaldo desde las gradas puede convertirse en un factor determinante para empujar al equipo en los momentos de mayor dificultad, especialmente si el gol tarda en llegar. En una noche de estas características, la paciencia será tan importante como la intensidad, porque la clasificación no solamente dependerá del deseo de remontar, sino también de la capacidad para ejecutar el plan de juego. La Copa Centroamericana representa una oportunidad de enorme valor para Olimpia, que pretende mantenerse en la pelea por un nuevo título internacional y demostrar una vez más su protagonismo en el fútbol regional. Pero para alcanzar ese objetivo primero tendrá que superar a un Cartaginés que llega convencido de sus posibilidades y dispuesto a arruinar la fiesta en territorio hondureño. Además, la otra semifinal también mantiene la expectativa en Centroamérica. El ganador de la llave entre Olimpia y Cartaginés se enfrentará en la gran final al vencedor del cruce entre la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Motagua de Honduras. El encuentro de ida entre estos dos equipos terminó empatado 0-0, por lo que todo se definirá en el partido de vuelta programado para este jueves.

De esta manera, el fútbol hondureño todavía mantiene la posibilidad de contar con un representante en la disputa por el título, aunque primero el León deberá superar una prueba de máxima exigencia. Olimpia está obligado a remontar, Cartaginés quiere completar la hazaña y solamente uno de los dos conseguirá el boleto a la gran final.

Reglamento

Olimpia necesita una victoria para mantener vivo el sueño de clasificar a la gran final de la Copa Centroamericana 2026, pero el marcador determinará el desenlace de la eliminatoria ante Cartaginés. Si el conjunto albo gana 1-0 durante los 90 minutos reglamentarios, la serie quedará empatada 1-1 en el global y el partido se extenderá a los tiempos extra. Si la igualdad persiste después de la prórroga, el boleto a la final se definirá mediante una tanda de penales. Por su parte, el Rey de Copas avanzará directamente a la final si consigue una victoria por dos o más goles de diferencia, con marcadores como 2-0, 3-0 o 3-1, entre otros resultados que le permitan superar a su rival en el marcador global. Cartaginés, en cambio, clasificará si consigue un empate por cualquier marcador o incluso si pierde por 2-1, ya que ese resultado dejaría la serie igualada 2-2 en el global. Importante: en esta edición, los goles de visitante no se utilizan como criterio de desempate, por lo que, si el marcador global termina igualado tras los 90 minutos, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, penales.

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