Francis Hernández revela la decisión con Kervin Arriaga: "Me gustaría pasar página"

Tegucigalpa, Honduras.

Durante la conversación, Hernández profundizó en la unificación metodológica implementada desde las categorías menores hasta la absoluta, destacando la importancia de generar hábitos nutricionales, de fuerza y de análisis táctico en los jóvenes talentos. Asimismo, reveló que el departamento de scouting ha detectado a más de 180 futbolistas hondureños en el extranjero, consolidando una base amplia de prospectos para el futuro de la Bicolor.

El directivo español destacó que la planificación de los compromisos amistosos en Medio Oriente priorizó el aspecto competitivo y el crecimiento del modelo de juego por encima de otras opciones económicas. No quiso profundizar en el tema de Kervin Arriaga a quien le deseó lo mejor sin contar el motivo de su no convocatoria para noviembre.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras , Francis Hernández , analizó en una amplia entrevista con Diario LA PRENSA los preparativos de la Selección Nacional rumbo a la próxima fecha FIFA y el desarrollo del proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Francis, un gusto poder conversar con usted porque se viene una nueva fecha FIFA que se está preparando y hay todo ya confirmado con los partidos amistosos, ¿Qué tal está? ¿Cómo está todo lo planificado para esta fecha?

Muy bien, está todo organizado, todo bien estructurado y bueno, pues con ganas de que llegue esa fecha y podamos seguir creciendo en el proceso, en toda la implementación que queremos desarrollar, tanto a nivel de juego como de protocolos, de hábitos, generar mejores jugadores, ayudar a los futbolistas a crecer, a que tengan herramientas y eso pueda trasladarse a nivel deportivo para la selección.

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Estos dos rivales (Emiratos Árabes Unidos y Kuwait), Francis, ¿Cómo se eligen?

Bueno, se eligen porque hay distintas opciones, al día de hoy la selección de Honduras es una selección atractiva para poder enfrentarse a ella y tuvimos distintas opciones y decidimos eh elegir esta. Tengo que poner en valor, la gestión de la Federación, es un trabajo en equipo y en este caso pues la Federación pues recibe un dinero, podría haber recibido un dinero mayor y mejor por otras opciones y hemos decidido que esta era la mejor a nivel deportivo y en este caso pues ha tenido la generosidad de priorizar nuevamente lo deportivo.

¿Había rivales de Sudamérica?

Sí, claro, había rivales de todo el mundo. O sea, teníamos muchísimas opciones y nos quedamos con esta porque nos gusta.

Por eso le consulto porque en su momento se habló de Perú como una de las opciones que habían para poder disfrutar esta fecha. ¿Fue cierto eso?

Había distintas opciones, había distintos rivales, pero prefiero hablar de los que nos vamos a enfrentar.

Y de estos que vamos a enfrentar, por ejemplo, ¿Qué nos pueden dejar a nosotros como selección, como país y al proceso que ustedes están implementando?

Nos pueden dejar muchísimas cosas, nos pueden dejar el conocer el cómo está el fútbol en otros lugares, el poder a nivel de juego, conocer en qué situación nos encontramos y qué nivel, en qué nivel y en qué momento estamos a la hora de implementar todo lo que queremos desarrollar y nos da un fútbol nuevo, distinto, eh bueno, que nos va a poner en dificultad y que lógicamente pues nos nutre y nos enriquece como selección.

¿Cómo tiene la planificación?

Que estamos ya muy cerca de poder conocer esta esta convocatoria. Bueno, todo bien organizado. Lógicamente tratando de ultimar el profe Molina, pues la lista definitiva con reuniones permanentes con el cuerpo técnico para poner en común ideas, valoraciones de jugadores a nivel individual, muchas cuestiones que estamos trabajando para crecer, para mejorar y bueno, pues cuando llegue la fecha pues posiblemente haya una avanzadilla de cuerpo técnico más parte del staff que irá un poquito antes que los jugadores hondureños para poder atender a todos los jugadores que haya pues de otros continentes y que llegarán antes posiblemente y podamos hacer algún entrenamiento previo a la llegada de los jugadores que Los estén convocados de Honduras

¿Los de Europa viajarán directamente allá?

Sí, viajarán directamente lo más cómodo, lógicamente tenemos la obligación de hacerle el viaje lo más cómodo a los jugadores, también teniendo en cuenta que jugamos el día 13 y que lógicamente hay pocos días de entrenamiento, por eso queremos ganar aunque sea un día también en este sentido, la Federación lo ha entendido bien cuando se lo planteamos desde el área deportiva y bueno, pues lógicamente igual que hacemos aquí con los jugadores hondureños cuando tienen que venir los europeos de otros continentes y llegan un poquito más tarde y entrenamos antes con estos jugadores aquí en Honduras, pues lo vamos a tratar de hacer allí y tratar de que los jugadores de otros continentes pues puedan ganar un día de entrenamiento también.

¿Esta nómina cuándo la darán?

Pues bueno, la daremos la semana de antes de la convocatoria. O sea, si empezamos el día 9, la fecha FIFA, pues el la semana del día 2 daremos la lista.

Me imagino que en esa lista no está Kervin Arriaga por lo que expresó el técnico José Francisco Molina.

Sí, en principio vamos a cumplir con su voluntad y yo creo que Kervin es un jugador muy importante para nosotros, pero hay, lógicamente pues cumplir con el deseo del jugador en este caso que esa situación personal que está viviendo, pues la puede resolver con tranquilidad y nosotros desearle a Kervin lo mejor.

Para salir de dudas, Francis, no existe ninguna situación incómoda del futbolista porque ustedes lo han expresado que es algo personal, ¿no? No hay ninguna discrepancia de él o alguna incomodidad hacia esta convocatoria o los partidos que se jugaron.

No, para nada. Nosotros por qué tendríamos que mentir en esta situación. De hecho, el jugador podría en cualquier caso decir lo que tuviera que decir en este sentido. El jugador expresó esta situación y lógicamente lo que nosotros somos es muy discreto y mantener la privacidad de del futbolista es lo más importante para nosotros y en este sentido no hay más. Me gustaría pasar página ya de este asunto porque ya le han preguntado al profe Molina, me vuelven a preguntar a mí. Pensemos en los jugadores que puedan venir y que nos puedan ayudar y nada y que olvidemos cualquier otra cuestión al respecto.

Pero usted no personaliza si qué piensa, por ejemplo, cuando alguien pide un compás de tiempo.

Es que no voy a volver a repetir esto más, ya lo he repetido muchas veces, me volvéis a preguntar, acabo de decir, no me preguntéis más por los que no están. No voy a repetir más esta cuestión, ojalá algún día tengamos muchos casos en los que haya jugadores que decidan tomarse tiempo o representar a otras federaciones, porque eso será que tenemos muchos y buenos. Eso ya pasó en España. Me pasó a mí en primera persona, entonces lo veo como algo positivo y además hay una cuestión muy clara. Hay que respetar a los futbolistas las decisiones que toman.

Hablando de decisiones precisamente, Francis, el tema de Víctor. ¿Qué va a pasar?

No, no voy a hablar de él, no voy a hablar más de Víctor Vandenbroucke. Ya ha pasado página, me han preguntado infinidad de veces, me gustaría que esta entrevista fuera una entrevista mucho más constructiva, una entrevista que hablará del futuro, no del pasado y no voy a hablar más de Víctor Vandenbroucke. Desearle a Víctor lo mejor. Es un gran chico, es un buen futbolista, con lo cual yo no tengo más nada que decir al respecto y nada más que desearle suerte porque se la merece.

Hablemos del modelo de juego, al que ustedes le han apostado a su llegada a nuestro país. Vemos un partido de la Sub-17, Francis. Y luego vemos una de la mayor, ¿Qué similitud debe de existir?

Pues estamos intentando que haya muchísimas similitudes. Estamos trabajando todos en conjunto para implementar una misma metodología de trabajo abajo y cuando hablo de metodología hablo de muchísimas cuestiones que la gente no puede ver y que me gustaría que se conocieran, ya las he explicado en varias ocasiones, las voy a volver a comentar. Una metodología va más allá de un modelo de juego, de un perfil de jugador por posición o de una manera de entrenar. Son costumbres, hábitos que estamos desarrollando con jugadores en edades muy tempranas para que el jugador se eduque y crezca cada día siendo mejor futbolista. Es decir, protocolos que estamos tratando de crear en jugadores en edades tempranas para que vayan creciendo bajo una misma metodología de trabajo con respecto a la selección mayor. Si hablamos de modelo de juego, pues ya lo he comentado en otras ocasiones, pues tratar de ser protagonistas con el balón.

Tratar eso son como las similitudes que pueden haber entre un chico de la Sub-17 a visualizar en la mayor.

No, pero hay muchas más similitudes. Nutrirse bien, alimentarse bien, es la misma similitud para un jugador de 15 años que para un jugador de 25. Es decir, si somos capaces de que un jugador con 15 años se alimente bien y entienda que la alimentación a día de hoy es fundamental para el rendimiento, pues crearemos mejores futbolistas y mejores deportistas. Esto es parte del proceso. El crear y generar esos hábitos en los jugadores, ayudarle y aportarle herramientas relacionadas con el trabajo de fuerza que estamos desarrollando porque un jugador que en el siglo XXI y en el año 2026 trabaja, hace un trabajo de fuerza complementario y adaptado a lo que es el fútbol, pues es un jugador que va a llegar muchísimo mejor preparado en el futuro. Lógicamente, pues ayudarle a nivel emocional con el departamento de psicología que hemos creado, pues lógicamente va a tener una un impacto muchísimo más positivo, por supuesto, el desarrollo de unas tareas adaptadas, unas tareas modernas, unas tareas evolucionadas, adaptadas al modelo de juego que queremos implementar. Es decir, podría poner infinidad de ejemplos de cuestiones que estamos trabajando y que queremos que los jugadores en edades tempranas interioricen para que cuando lleguen a nuestra Selección Mayor estén mejor preparados. Esto fue lo que hicimos en España. No hubo mayor secreto que este, el poder trabajar desde la base con una misma metodología y una misma idea, tanto a nivel de fútbol como tal, como de otras cuestiones que hacen a un deportista muchísimo mejor y creo que pasa por ser el futuro de nuestra selección absoluta, por eso estamos queriendo transmitir que esto no se hace en un día. O sea, esto se necesita tiempo, para implementar todo esto necesitas años... Pues no lo sé, lo antes posible y también pues con la mentalidad que tenemos de adelantar los procesos y de que de que los jugadores que sintamos que están preparados, pues avancen en categoría y cuanto antes mejor.

Y eso casualmente le preguntaba porque usted ha mencionado mucho Francis porque ha habido como esa desesperación, por el tema de resultados en el país, pero por ejemplo, ¿Qué avances concretos de lo que ustedes quieren implementar han podido observar con el trabajo que ustedes ya han desarrollado?

Os acabo de contestar a la pregunta. Todo lo que os acabo de explicar ya lo hemos avanzado y evolucionado. Lógicamente requiere de tiempo para que eso surta efecto. No es una cuestión de que mañana un niño come mejor y pasado ya es mejor futbolista, ¿no? Esto tiene un periodo de adaptación, tiene que repercutir.

No hay un tiempo estimado, por ejemplo, que ustedes digan más o menos en este tiempo podemos ver los frutos.

No lo sé. Lo antes posible. Estamos trabajando, echando horas a todos los niveles para que sea cuanto antes mejor, ese es el objetivo, pero yo poder adivinar cuánto tiempo, pues Panamá creo que fueron 6 años, ¿no? Qatar fueron 10, pues no lo sé, jugadores que tú trabajas desde la base y le generas unos hábitos a todos los niveles, unos hábitos de juego, unos hábitos de modelo, unos hábitos de costumbres y hábitos saludables en ellos mismos para ser mejores futbolistas y rendir muchísimo mejor, a día de hoy nosotros Tenemos carencias con respecto a otros países a la hora de competir.

¿Qué indicadores, por ejemplo, han detectado para para para ir visualizando en qué en qué estábamos y cuánto nos falta por mejorar?

Bueno, pues hemos estado en algún campeonato o en algún partido donde hemos visto en el minuto 60 los jugadores se caían, es decir, pues tenían calambres, tenían situaciones pues que son indicativos claros de que el futbolista no está todo lo bien preparado lo que pudiera estar para competir al más alto nivel. Tenemos que intentar que eso poco a poco se revierta. ¿Cómo? Pues alimentando mejor al jugador, generando eh entrenamientos relacionados con la fuerza que hay que en el siglo XXI en el año 2026 hay que implementar sí o sí porque los países más importantes del mundo lo están haciendo. Es decir, nosotros yo creo que debemos de ser capaces con toda la humildad de el mundo de fijarnos en federaciones y en otros lugares en países que están desarrollando proyectos pues ambiciosos en este sentido y no quedarnos con el hecho de que mañana queramos ganar. Que por supuesto vamos, como siempre digo, vamos a intentar ganar mañana, pero el ganar depende de muchas cosas que tienes que hacer bien en el fútbol y preparar a los futbolistas, aportarle herramientas a los futbolistas. En este siglo XXI es muy importante para competir a al más alto nivel. El que un jugador pueda tener un videoanálisis individual, colectivo de primer nivel, es una herramienta que tiene una profundidad increíble. Pues eso requiere de tiempo, lo estamos implementando, pero además lo estamos haciendo en todas las categorías, no solamente en la selección mayor, porque queremos que los niños del país, tanto los que puedan ser partícipes de la selección nacional, hondureños que juegan en clubes de Honduras, como los que puedan aportarnos de fuera de Honduras, pues vean que se está haciendo un trabajo moderno, actualizado, que se le están aportando herramientas. Creo que hasta los propios futbolistas jóvenes lo han transmitido en alguna entrevista, con lo cual yo creo que es importante que le demos tiempo a un proceso que, insisto, en países muy importantes, pues ha requerido de años, no sé cuánto, vamos a intentar que sea lo antes posible y mientras tanto, pues tratar de ganar cada partido que juguemos.

La sub-15 ahorita está teniendo una destacada participación en este arranque de lo que es este festival en el mundial. Viene la de la 17 ya muy pronto. ¿Qué se puede esperar? Digo por el trabajo que ya se ha hecho.

Pues se espera que evolucionemos, que evolucionemos como federación, que evolucionemos como país, que evolucionemos como selección, que haya una evolución más allá del resultado, porque lo he dicho hace poco y lo vuelvo a repetir aquí, vamos a ser la selección más joven del Mundial, sin lugar a dudas. O sea, vamos a llevar cinco o seis jugadores 2010, cinco o seis jugadores 2011, siendo el mundial 2029. La gente dirá, pues un tanto atrevido. Bueno, pues un tanto atrevido porque queremos adelantar los procesos, porque queremos que los jugadores con ánimo de lo que hemos comentado de que cuanto antes de resultado a nuestra selección mayor, pues estos jugadores cuanto antes estén preparados para representarnos nuestra selección absoluta. Ese es el objetivo por el que pasa en categorías superiores trabajamos para que en el futuro los futbolistas rindan al más alto nivel en nuestra selección mayor y los éxitos lleguen en nuestra selección mayor. Requiere de tiempo porque estamos hablando de jugadores con 15 y 16 años. Entonces, estos jugadores pues hay que tener paciencia y esto es parte del proceso, educar a esos jugadores en el modelo de juego, en lo que queremos a nivel de fútbol dentro del terreno de juego, en todos esos protocolos, en enseñarlos a que se alimenten mejor, a que sepan que hay cuestiones de ese fútbol invisible que es tan necesario para que los jugadores compitan al más alto nivel, que bueno, pues hasta el momento creo que había tiempo en el que no se hacía y en el cual pues queremos tratar de hacer ver eso a todos los jugadores que nos puedan representar.

Usted recién me decía que va a viajar parte del cuerpo técnico de la mayor a fortalecer o a unirse en este trabajo de la del mundial Sub-17.

No, va a viajar todo el cuerpo técnico, íntegro, desde el profe Molina, ¿por qué? Pues porque queremos que esto sea un proyecto unificado, no queremos, ya lo expliqué y creo que lo estamos cumpliendo, no, o sea, estamos cumpliendo con lo que dije desde el primer momento. Ustedes van a ver aquí cosas que no ocurren en otros países, no existe un cuerpo técnico, podrá ver algo de manera puntual en algún país, pero un cuerpo técnico al completo que viaja un mundial para ayudar en la formación de esos jugadores jóvenes para que en el futuro de y repercuta la Selección Mayor, eso no existe en el mundo. Estamos haciendo algo que es nuevo para el mundo del fútbol. Ya lo tratamos de hacer en España en su momento, compartiendo parte de los cuerpos técnicos de inferiores y rotándolos para que todos se nutrieran de todos, ¿no? Y por eso precisamente quizás Luis de la Fuente tenga el conocimiento que tiene de todos esos jugadores jóvenes que ahora se está aprovechando en la Selección Mayor de España. Aquí queremos hacer algo parecido donde implementemos una misma identidad para todas las categorías de las elecciones nacionales de Honduras y eso que en el futuro nos repercuta pues eh la selección mayor, teniendo en cuenta además que lo que estamos viendo desde generación 2009, 2010, 2011, 2012, todo el trabajo de captación que estamos desarrollando, que tenemos 186 jugadores fuera del país ya captados. O sea, eso es una auténtica barbaridad y además en muy poco tiempo ahí hay un trabajo detrás que es brutal y que hay que poner en valor. Por supuesto, encabezándolo nuestros responsables de scouting, pero hay mucho trabajo por parte de otros técnicos también en todo esto, ¿no? Y estamos viendo que hay potencial en esas categorías y lógicamente el seleccionador absoluto, que sabe que esto es un proyecto que va más allá de la selección absoluta, pues quiere conocer mucho más en profundidad y mejora a esos jugadores.

Cuando se trabaja así de esta manera, donde están unidos todos, más allá, por ejemplo, el técnico de las Sub-17, viene en este caso el profe Molina y no le parece algo, por su conocimiento y todo que tiene, lo hace lo hace saber o quién tiene la última palabra, por ejemplo, ahí. En alguna decisión de un chico o un momento de un partido, por ejemplo.

No, cada responsable tiene la última palabra de sus competencias y responsabilidades, es decir, el profe Molina es el máximo responsable de dar la de dar una lista, ¿vale? Pero lógicamente, como hacemos un trabajo en equipo, Pues el profe Molina escucha a todos los profesionales que tiene alrededor. Yo creo que es algo positivo. Es algo bueno, bonito donde todo el mundo se siente participe y donde yo creo que cualquier profesional le gustaría estar, ¿no?

¿Y en esa 17, por ejemplo? Si le pongo ese pues ejemplo O sea, la decisión quién la toma?

El técnico de la 17, el seleccionador, pero el seleccionador antes se le ha explicado el proyecto de desarrollo de la Federación, porque es un proyecto unificado y porque llevamos muchísimas reuniones trabajando todos juntos. Yo muchas veces he escuchado también, es que no hay técnicos hondureños en la selección mayor. Eso no es cierto. Es que todos estos técnicos son partícipes del proceso de que estamos llevando a cabo y del proyecto que estamos desarrollando y están en continua comunicación con el profe Molina. Es decir, estamos haciendo un trabajo en equipo donde en muchísimos momentos estamos en una sala 20 técnicos. 20 técnicos que es cuerpo técnico de la selección absoluta y cuerpos técnicos de inferiores todos al completo y todos opinamos. Todos hablamos, todos somos partícipes y luego entre todos pues desarrollamos una idea que es la que intentamos llevar a cabo.

Le consulto, este este tema es algo oneroso, ¿no? Pero es parte de todo este proceso que se que se está implementando, digo, o sea, tener que viajar todo el cuerpo técnico y todo.

Bueno, no siempre hay por qué hacerlo.En este caso hay eventos importantes o momentos importantes como ha sido la concentración sub-17 en España, donde no se ha viajado no ha viajado todo el mundo, porque además el profe Molina tenía otras responsabilidades aquí para preparar la fecha FIFA, pero si ha viajado el responsable de metodología porque queremos implementar una misma metodología para todas las categorías. ha viajado el preparador físico de la selección mayor, porque queremos integrar un trabajo profesional relacionado con el aspecto condicional y el aspecto físico en los jugadores. Ha viajado el videoanalista de la Selección Mayor, porque queremos que los jugadores tengan las mejores herramientas para conocerse a ellos personalmente cada día mejor y ver en qué se puede mejorar. Ha viajado el responsable del departamento de scouting para tener un conocimiento integral de todos los jugadores. Es decir, hacemos un trabajo profesional y a partir de ahí Y pues lógicamente hay momentos como puede ser un Mundial donde los jugadores van a competir y donde entendemos que el hecho de que esté todo el cuerpo técnico de la selección absoluta es algo importante donde no hay ningún lugar mejor para valorar a los futbolistas por parte del cuerpo técnico de la selección mayor que en un evento de ese tipo.

¿Cuánto más o menos el presupuesto de anual por poner un ejemplo de lo que ustedes están haciendo?

Yo no sé lo que lo que cuesta el presupuesto de viajar a España. Lo que sí sé es que hay un retorno en mercadeo y en patrocinio que compensa todo eso, porque al final cuando tú vendes la imagen de la Federación de Honduras, del país, que esto creo que hay que ponerlo en valor, o sea, hemos vinculado a nuestra marca, a la H, a la Selección Nacional de Honduras y al país como país a Honduras, lo hemos vinculado al Real Madrid, que es la marca deportiva que más valor tiene en el mundo. Hemos estado haciendo una formación en la ciudad deportiva del Real Madrid con técnicos de Real Madrid que nos han formado a nosotros. Me gusta más llamar compartir, hemos compartido conocimiento, porque nosotros también le hemos contado a ellos cómo hemos hecho o cómo estamos haciendo y desarrollando todo este proyecto. Entonces nos nutrimos mutuamente, pero vincular la marca H y hablo de Honduras como país y H como selección, tiene un valor incalculable. Eso tiene un retorno en patrocinio, en mercadeo, igual que lo hicimos con la Federación Española de Fútbol.O sea, esto lógicamente es algo creo que tiene un valor incalculable.

Estamos hablando de dinero y de imagen. Bueno, todo mundo cuando ve Medio Oriente, hablamos de petrodólares y todo. ¿Esto le viene bien? ¿Es parte de esto? La marca general.

Yo he dicho, he explicado antes la pregunta que me has hecho que sin entrar a valorar los números, que no es una cuestión mía, ¿vale? Yo mis objetivos son deportivos. La Federación ha tenido mejores ofertas futbolísticas las decidimos desde la dirección deportiva. Económicas y sin embargo, ha aceptado la eh esta a nivel deportivo, ¿no?

¿Es privar lo deportivo antes que lo económico desde su punto de vista?

Yo creo que hay que tener generosidad por ambas partes, un balance en este caso, pues la Federación ha entendido que el tema deportivo era prioritario y tiene esa generosidad y bueno, pues en este caso desde el área deportiva hemos entendido que era la mejor opción en este caso y en este momento puntual.

Rivales, por ejemplo, están al a al mar a en similitud, por ejemplo, bueno, una de ellas de caso nosotros en el ranking FIFA.

Es que yo eso del ranking FIFA yo veo selecciones que están por debajo en el ranking FIFA, las conozco y sé que tienen más potencial que otras, es decir, para mí y con todo el respeto, el ranking FIFA es circunstancial, no refleja siempre. Yo lo que quiero decir es que yo que tengo la experiencia de conocer a muchísimas federaciones a las que sé cómo están trabajando y qué es lo que están desarrollando, pues yo no puedo estar basado en el ranking FIFA para lógicamente aportarme a mí cierta información de quién es mejor o quién es peor. Hay federaciones que por circunstancias bajan en el ranking FIFA y están haciendo las cosas muy bien en otros aspectos, o sea que no es un baremo que yo tenga muy en cuenta en este sentido. Hemos entendido que los dos países que nos enfrentamos son países que reúnen lo que necesitamos en este momento para seguir creciendo y por eso vamos a ir allí.

Francis, le pregunto por uno de los de los chicos porque me llamó la atención, su rendimiento, Balbas. ¿A qué le apuntan ustedes con Balbas? Por ejemplo, desde mi punto de vista, veo un chico muy talentoso. ¿A qué se le apunta, por ejemplo, ese proyecto con este muchacho?

Pero me hablas de un jugador que ya hace mucho tiempo que quiero decir que es un proceso sub-20, yo creo que hay muchos más jugadores ahora en el proceso sub-17 de los que podríamos hablar.

No, no me refiero al, sino que ya pensando en la mayor, por ejemplo, con uno de los chicos que podrían incorporar, digo, porque ha incorporado a Mike Arana para poner un nombre.

Pero es que los jugadores que se incorporen a la mayor no tienen por qué ser de del proceso sub-20. O sea, quiero decir, poco a poco se irá valorando a los jugadores con independencia de la edad. Ya lo expliqué, no es una cuestión de edad.

No, de acuerdo, no de edad, pero por ejemplo por su talento, desde su punto de vista. Usted fue futbolista, Francis y Pues y le pregunto.

Pues Nico Balbás es un jugador pues con un talento importante, como otros muchos que tenemos en la Selección sub-17 ahora también, como algunos de los que han pasado por el proceso Sub-20 y que ya son parte del proceso de la selección mayor y son observados por el cuerpo técnico de la selección mayor. Pero bueno, no se le va a mirar el DNI al jugador, se va a mirar el potencial que pueda tener el futbolista cara al futuro de la selección absoluta.

A eso me refiero, por el potencial, o sea, no sé si estoy equivocado yo o no compartimos, pero si usted le ve potencial.

Por supuesto, a Nico Balbas, por supuesto, pero que quiero decir que no es una cuestión de que Nico Balbas por la edad que tenga esté más cercano a la selección absoluta que otros, es decir, Nico tiene opciones, por supuesto, porque es un grandísimo futbolista, pero que hay otros jugadores también que incluso son más jóvenes que le que Nico y que también tienen muchas opciones cara al futuro de nuestra selección mayor.

Leonardo Posadas: se hizo mucho esfuerzo por lograr nacionalizarlo. ¿Cómo se visualiza él su desarrollo futbolístico?

Es que no quiero que esta esta entrevista se convierta en algo hablar de particularmente de jugadores. No, no, no me gusta eso. Quiero hablar de manera genérica. Es que tú me hablas de uno, yo te podría decir 30. Entonces, no voy a hablar de ningún prospecto en particular.

Pero eso es conocido, los que los que han estado los que ya han estado...

Es que creo que os falta información. Entonces, poco a poco pues iréis Que nos tienen que ir revelando ustedes. No, si ya han estado, pero si no habéis estado en España, posiblemente no conozcáis a los que han venido. Entonces, quiero decir que poco a poco iréis cada día conociendo más a los jugadores, que yo creo que es algo importante. y bueno, y os sorprenderán decisiones y es porque creemos mucho en los jugadores que están viniendo desde abajo y lógicamente pues es el trabajo que estamos desarrollando desde hace tiempo y que requiere de tiempo, como he dicho, pero no quiero hablar en particular de ningún caso. Leo Posada es un magnífico futbolista, al cual se tiene en cuenta igual que a otros muchos.

Espero no incomodarlo. Luis Suazo.

No voy a hablar de ningún jugador en particular. Luis Suazo es un magnífico futbolista que igualmente está en proceso de visionado por parte de los técnicos.

Claro, por eso no es parte del proyecto que ustedes de los jugadores.

Pero me hablas de jugadores y yo te podría, insisto, hablar de muchos más. Es decir, no quiero particularizar en nadie. Quiero hablar en general del proyecto. El proyecto es que cuantos más jugadores podamos tener en el futuro con mucho nivel para representar a la Selección Mayor. Ese es el objetivo que tenemos.

Y hoy de los que no conocemos Francis y con el nuevo scouting que llegó, ¿Cuánto más hemos logrado concretar?

Mira, a día de hoy tenemos 186 jugadores fuera del país. O sea, eso es una auténtica barbaridad. O sea, de hecho, tenemos que reconocer que hemos eh detectado al jugador, pero no a todos los conocemos ya, porque no nos ha dado tiempo, porque el la velocidad en el hecho de conocer que el jugador podría representar a Honduras ha sido mayor que el tiempo por infraestructura humana que tenemos de poder verlo. No hemos podido visionar a todos los futbolistas. Entonces, ¿Qué nos hace sentir? Pues nos hace sentir primero orgullosos, contentos, felices y optimistas cara al futuro, porque tener una nómina de tantos jugadores fuera del país más los que se están formando aquí en el país, donde hay muchísimos clubes que están haciendo las cosas bien y donde hay un proyecto TDS de desarrollo del nacional desde hace tiempo, pues si mezclamos todo eso y lo metemos en una coctelera, pues nos hace ser muy optimistas cara al futuro.

Claro, es como desde ahí donde resurge los que van a ver más más adelante.

Pero por eso estoy explicando desde hace muchísimo tiempo que esto es un proceso. Si hay alguien que no lo quiere entender, yo lo respeto, pero que permitan que desarrollemos ese proceso y ese proyecto, porque ya lo hemos hecho en otros lugares, tenemos la experiencia. Si aquí no se ha hecho nunca y es desconocido, pues yo lo respeto, respeto todas las opiniones, pero espero que se entienda que esto requiere de tiempo.

¿Tegucigalpa seguirá haciendo la sede o se piensa por ejemplo en San Pedro Sula con otra opción también?

La sede será el país. Ya se verá dónde.

Digo por ah por las comodidades de logística y todo.

Pero hay más ciudades que se puede se puede desarrollar eh cualquier partido internacional, con lo cual eso no es ahora cuando lo tenemos que valorar, ya se valorará cuando llegue el momento.

El avance de la lesión de Julián Martínez. ¿Han tenido información, Francis?

Sí, Estamos en continua comunicación con Julián, pero no con Julián, con Julián y con todos los jugadores que es parte de nuestro trabajo.

Que ha estado como como a la espera de un proceso de recuperación.

Es parte de nuestro trabajo, el estar en comunicación continua con todos los jugadores, con Julián también, Julián está recuperado y bueno, pues eh es algo una noticia positiva.

¿Qué sorpresa veremos para esa en esa nómina de noviembre?

Bueno, esto es una pregunta más para el profe Molina, pero sí, hombre, claro que trabajamos en equipo y el es el que finalmente decide, pero eh como siempre dice él, me quedo con las palabras, pues siempre hay jugadores que entran, que salen, pero el grueso será un grueso de jugadores de confianza que ya vienen desarrollando el proceso.