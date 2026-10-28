Honduras se abstiene en votación de la ONU contra el embargo a Cuba

Washington, Estados Unidos. Honduras se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre la resolución que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, un cambio respecto a 2025, cuando el país votó a favor de la iniciativa. La resolución fue aprobada este miércoles con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, según los datos proporcionados. Aunque el texto recibió el respaldo mayoritario de los Estados miembros, el apoyo disminuyó frente a la votación del año anterior, cuando obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

La postura hondureña destacó entre los cambios registrados en América Latina y el Caribe, en un contexto de acercamiento de varios gobiernos de la región a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Honduras cambia su voto sobre Cuba

Además de Honduras, Chile y Perú se abstuvieron en esta ocasión, pese a que los tres países habían votado a favor de la resolución en 2025. Colombia, Ecuador y Costa Rica, que el año pasado respaldaron la iniciativa o se abstuvieron, según el caso, votaron en contra en esta ocasión. También rechazaron el texto Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay, entre otros países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El resultado refleja una reducción del respaldo diplomático a la resolución cubana y un cambio en las posiciones de varios gobiernos latinoamericanos frente a Washington. No obstante, una abstención no equivale a un voto en contra ni permite concluir, por sí sola, que Honduras respalde el embargo estadounidense. Para determinar las razones de la decisión hondureña, será necesario contar con una explicación oficial del Gobierno o de su representación ante la ONU.

Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Cuba

La votación se produjo en medio de un aumento de las tensiones entre Washington y La Habana. De acuerdo con la información proporcionada, el presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo a Cuba o mantengan determinadas relaciones comerciales con la isla.

Durante las sesiones previas a la votación, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones al defender las posiciones de sus respectivos países. La resolución, denominada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", se presenta desde 1992 y busca que Washington levante las restricciones económicas impuestas a la isla. Aunque la Asamblea General aprobó nuevamente el texto, la resolución no es jurídicamente vinculante. Su resultado expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros, pero no obliga por sí mismo a Estados Unidos a poner fin al embargo.

Venezuela no participó en la votación