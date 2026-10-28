Honduras rozó la hazaña: complicó a Francia y terminó cayendo en penales en el Mundial Sub-15

Bakú, Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Honduras rozó la hazaña en el Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026. La 'Mini H' empató 2-2 ante Francia en el duelo de los octavos de final de la División C, pero la fortuna no sonrió en la tanda de penales y cayó 4-3.

El partido disputado en Bakú se tornó sumamente disputado desde el pitazo inicial, mostrando a nuestros cipotes sin complejos frente a uno de los gigantes de Europa, horas después de haberle ganado 2-1 a India.

Jonathan Martínez marcó en el minuto 7 para el 1-1 y luego, en el sugundo tiempo, Santiago Amador firmaba un golazo desde fuera del área para poner en ventaja a la Bicolor antes de que Francia lograra anotar el empate y llevar el encuentro a los penales.

A pesar de que el marcador final forzó la definición desde los once metros y el resultado no favoreció para clasificar a la siguiente ronda, la 'Mini H' dejó una grata impresión.