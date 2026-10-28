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Honduras rozó la hazaña: complicó a Francia y terminó cayendo en penales en el Mundial Sub-15

La Bicolor juvenil quedó afuera de la pelea por el título en la División C del Mundial Sub-15 de la FIFA.

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:24 -
  • Billy Vásquez
Honduras rozó la hazaña: complicó a Francia y terminó cayendo en penales en el Mundial Sub-15

La Selección de Honduras le dio guerra a Francia y terminó perdiendo en la tanda de penales en el Mundial Sub-15.
Bakú, Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Honduras rozó la hazaña en el Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026. La 'Mini H' empató 2-2 ante Francia en el duelo de los octavos de final de la División C, pero la fortuna no sonrió en la tanda de penales y cayó 4-3.

El partido disputado en Bakú se tornó sumamente disputado desde el pitazo inicial, mostrando a nuestros cipotes sin complejos frente a uno de los gigantes de Europa, horas después de haberle ganado 2-1 a India.

Jonathan Martínez marcó en el minuto 7 para el 1-1 y luego, en el sugundo tiempo, Santiago Amador firmaba un golazo desde fuera del área para poner en ventaja a la Bicolor antes de que Francia lograra anotar el empate y llevar el encuentro a los penales.

A pesar de que el marcador final forzó la definición desde los once metros y el resultado no favoreció para clasificar a la siguiente ronda, la 'Mini H' dejó una grata impresión.

La Selección Sub-15 de Honduras ha dejado una buena impresión en este torneo juvenil de la FIFA.

La Selección Sub-15 de Honduras ha dejado una buena impresión en este torneo juvenil de la FIFA.

Con esta caída, el sueño de pelear por el trofeo de la División C se desvanece de manera oficial. Pese a ello, las bases del torneo estipulan que el camino del equipo catracho no termina aquí.

Honduras ahora afrontará una serie de partidos de reclasificación para definir su posición definitiva dentro de su categoría. El próximo reto inmediato será medirse ante Tailandia, otro combinado que busca cerrar su participación escalando los mejores puestos posibles de la tabla.

Este Mundial en Azerbaiyán se consolida como una vitrina de altísimo valor para el proyecto de selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). El roce internacional acumulado ante potencias como Francia servirá como un pilar fundamental en la maduración futbolística de esta generación dorada de cara a los retos del futuro.

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Redacción web
Billy Vásquez

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