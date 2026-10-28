Fallece la madre de Lionel Scaloni en Argentina: de qué murió y la decisión del técnico

Santa Fe, Argentina.

Eulalia Marzetti, madre del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, ha fallecido, según informó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que envió su pésame al técnico campeón del mundo en 2022 en sus redes sociales. "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", reza el mensaje publicado en la cuenta de X de la federación. Acto seguido, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, dejó su propio mensaje. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, escribió.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

Según recoge la prensa local, Marzetti, de 74 años, falleció este martes en Pujato (provincia de Santa Fe), ciudad natal de Scaloni, a consecuencia de una enfermedad con la que llevaba batallando desde 2021, cuando el propio técnico lo reveló en una rueda de prensa con motivo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2022. "No estoy para pensar en el Mundial", dijo en aquel momento Scaloni, quien posteriormente le dedicó el título en la Copa América 2021, el primero de su exitosa carrera al frente de la selección argentina de fútbol, con la que después logró la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De qué murió la madre de Lionel Scaloni

Según informaron fuentes cercanas a la familia a Radio 2 de Rosario, Lionel Scaloni decidió que el velatorio será íntimo. Marzetti residió durante toda su vida en Pujato, una comunidad situada a unos 40 kilómetros de Rosario, donde formó su hogar junto a su esposo, Ángel Scaloni. En esa localidad nacieron y crecieron los tres hijos del matrimonio: Mauro, Lionel y Corina.

Además de su dedicación al ámbito familiar, Eulalia Marzetti ejerció durante varios años como jueza de paz en el juzgado local, una labor que le otorgó un vínculo estrecho y continuo con los vecinos del pueblo. Justamente, desde la cuenta en Instagram de Scala Bakery, la panadería de la cual es dueña Corina, subieron un breve comunicado que dice: “Hoy, miércoles 28, nuestros locales permaneceran cerrados por motivos personales”. La salud de la madre del seleccionador se deterioró a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un prolongado proceso de rehabilitación. Aquel episodio se produjo apenas 10 días antes del comienzo de la Copa América disputada en Brasil, certamen que culminó con la consagración del conjunto nacional tras 28 años sin títulos oficiales en la categoría mayor. La madre de Scaloni recibía cuidados especiales y llevaba tiempo enferma. Hasta el momento no se difundió una confirmación médica pública sobre la causa específica de su muerte, por lo que corresponde diferenciar los antecedentes de salud conocidos de las circunstancias concretas del fallecimiento.