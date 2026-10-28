"Entreguen a sus hijos": el llamado de director de la Policía a padres de pandilleros

San Pedro Sula. El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, pidió a los padres de familia evitar que sus hijos se involucren en actividades delictivas y recomendó que los entreguen a las autoridades cuando estén relacionados con hechos criminales, al advertir que el régimen penitenciario será más estricto. “Busquen la forma de que sus hijos no caigan en la criminalidad, porque ese régimen penitenciario va a ser fuerte y prácticamente va a dar al traste con la ayuda de un criminal y su capacidad de causar daño”, expresó Oseguera Mass desde el Congreso Nacional tras una reunión con las autoridades de Seguridad para hablar de las reformas penales.

El jefe policial también instó a las madres de familia a vigilar a sus hijos y asumir un papel activo para prevenir que se involucren en estructuras criminales. “Incluso yo quiero recomendarles a los padres de familia que ellos mismos entreguen a sus hijos cuando andan en estos actos de criminalidad”, manifestó. Durante su intervención, el director de la Policía destacó la importancia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad en Honduras, aprobadas anoche en sesión legisltavia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hoy es un día de inflexión para la construcción de las políticas de seguridad de nuestro país. Y es un momento que debemos aprovechar para construir un país como nos merecemos”, señaló.