Obesidad: las señales de alerta que no debe ignorar para proteger su corazón

San Pedro Sula, Honduras. La obesidad no es únicamente un problema relacionado con el peso o la apariencia física. Es una enfermedad crónica que puede afectar el funcionamiento de distintos órganos y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial, alteraciones del colesterol y enfermedades cardiovasculares.

En Honduras, la prevención comienza con el reconocimiento de los factores de riesgo, los chequeos médicos periódicos y los cambios sostenibles en la alimentación y el estilo de vida, coinciden especialistas consultados sobre esta condición. Bryan Rojas, médico internista del hospital Mario Rivas y especialista en obesidad y nutrición, explica que existe una estrecha relación entre el aumento de grasa abdominal y las enfermedades cardiometabólicas, debido a los cambios que se producen en el organismo y que pueden favorecer la aparición de otras complicaciones. Entre ellas se encuentran la hipertensión, los niveles elevados de colesterol y triglicéridos y la diabetes, enfermedades que pueden requerir tratamiento continuo y aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. El especialista advierte que la obesidad debe entenderse como una enfermedad crónica que requiere prevención, evaluación médica y seguimiento, en lugar de esperar a que aparezcan síntomas o complicaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Grasa abdominal: una señal que merece atención

La acumulación de grasa alrededor del abdomen puede ser un indicador importante de riesgo metabólico, especialmente cuando se combina con presión arterial elevada, alteraciones de la glucosa y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Cindy Marisela Miralda Díaz, médico general, explica que la grasa visceral es la que se acumula alrededor de órganos como el hígado, los intestinos y el páncreas. Este tejido puede favorecer procesos inflamatorios y alteraciones en el metabolismo de los lípidos, además de relacionarse con cambios que elevan la presión arterial. Cuando varios de estos factores aparecen simultáneamente, una persona puede presentar síndrome metabólico, un conjunto de alteraciones que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Entre las complicaciones asociadas se encuentran la enfermedad coronaria, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y el hígado graso.

Por ello, la evaluación médica no debe limitarse al número que marca la báscula. También es importante valorar la circunferencia abdominal, la presión arterial, los niveles de glucosa y el perfil de lípidos, de acuerdo con las necesidades y los factores de riesgo de cada persona.

¿Se puede tener un peso normal y presentar riesgos metabólicos?

Sí. Una persona puede tener un índice de masa corporal (IMC) dentro del rango considerado normal y, aun así, presentar alteraciones metabólicas. Esto ocurre porque el IMC relaciona el peso con la estatura, pero no permite determinar por sí solo la distribución de la grasa corporal ni identificar todas las alteraciones metabólicas. Miralda Díaz señala la importancia de complementar la evaluación con mediciones antropométricas, valoración de la composición corporal cuando esté indicada y pruebas de laboratorio.

Según el criterio médico y los factores de riesgo individuales, estas evaluaciones pueden incluir glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico y pruebas de función hepática, además del control de la presión arterial. La detección temprana permite identificar alteraciones antes de que aparezcan complicaciones graves y establecer medidas de prevención o tratamiento oportunas.

Estas señales requieren atención médica

El cansancio persistente, la fatiga y los dolores de cabeza frecuentes pueden tener distintas causas y no necesariamente indican obesidad o una enfermedad metabólica. Sin embargo, cuando estos síntomas se repiten o no tienen una explicación clara, es importante consultar con un profesional de la salud. Rojas recomienda no esperar a sentirse mal para realizarse chequeos médicos y conversar con el médico de cabecera sobre los exámenes preventivos apropiados para la edad y los antecedentes personales. La médica general Cindy Marisela Miralda Díaz identifica otras señales que requieren atención inmediata, entre ellas el dolor o la presión en el pecho que se extiende hacia el brazo o la cara, la dificultad para respirar, la confusión repentina y la pérdida súbita de la visión. Ante estos síntomas, se debe buscar atención de emergencia, ya que pueden indicar una condición grave, independientemente del peso de la persona. La detección tardía de la diabetes y otras alteraciones metabólicas puede permitir que el daño avance sin síntomas evidentes y aumentar el riesgo de complicaciones en el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

Alimentación saludable sin gastar de más

La prevención de la obesidad y de las alteraciones metabólicas también depende de los hábitos alimentarios. Sin embargo, mejorar la alimentación no significa comprar productos dietéticos costosos ni eliminar por completo alimentos tradicionales.

La nutricionista Vivian Lizeth Corea Ochoa explica que el sobrepeso y la obesidad son problemas multifactoriales en los que intervienen la alimentación, la actividad física, factores biológicos y el entorno económico y social. Entre los hábitos que pueden favorecer el aumento de peso están el consumo frecuente de bebidas azucaradas, alimentos fritos, porciones abundantes, golosinas y productos ultraprocesados con alto contenido calórico. También influye el bajo consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, junto con el sedentarismo. La especialista recomienda priorizar alimentos frescos o mínimamente procesados y aprovechar las opciones disponibles según el presupuesto familiar. En Honduras, los frijoles, los huevos, la avena, el arroz, las tortillas de maíz y las verduras de temporada, como el repollo, la zanahoria, el ayote y el pataste, pueden formar parte de una alimentación equilibrada. También se pueden incorporar frutas locales como el banano y la papaya, según su disponibilidad y precio, además de otras fuentes de proteína de acuerdo con las posibilidades de cada hogar. Una comida que combine frijoles, huevo, tortilla de maíz y vegetales puede ser una alternativa accesible. La clave está en las porciones, la variedad de los alimentos y las formas de preparación, sin depender del exceso de aceite, azúcar o sal.

Los errores que debe evitar al intentar bajar de peso

Corea Ochoa advierte que uno de los errores frecuentes es buscar resultados rápidos mediante dietas demasiado restrictivas, la eliminación innecesaria de grupos de alimentos o la reducción drástica de las cantidades que se consumen. También recomienda tener cuidado con los productos que prometen perder muchos kilos en pocos días, incluidos ciertos tés adelgazantes, laxantes, diuréticos y productos comercializados como quemadores de grasa. Estas prácticas pueden provocar deshidratación, deficiencias nutricionales, pérdida de masa muscular y otras complicaciones. Además, algunos productos pueden contener sustancias no declaradas o interactuar con medicamentos. La nutricionista señala que el éxito no debe medirse únicamente por el peso. También importan la presión arterial, los niveles de glucosa y lípidos, la condición física, la calidad del sueño y la capacidad de mantener hábitos saludables a largo plazo. Cuando una persona necesita tratamiento para la obesidad, la atención debe individualizarse y contar con supervisión profesional. Tres cambios para comenzar a cuidar la salud Para las familias que desean mejorar sus hábitos sin hacer cambios difíciles de mantener, Corea Ochoa propone comenzar con medidas sencillas. Sustituir con mayor frecuencia las bebidas azucaradas por agua. Reducir el consumo habitual de refrescos, jugos artificiales y otras bebidas azucaradas ayuda a disminuir la ingesta de azúcar añadida. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Elegir productos de temporada y combinarlos con legumbres y otros alimentos ricos en fibra contribuye a mejorar la calidad de la alimentación. Reducir las golosinas, las frituras y los ultraprocesados. No se trata de prohibir todos los alimentos, sino de moderar su consumo y dar prioridad a opciones más nutritivas. A estos cambios se suma la importancia de realizar actividad física de forma regular, dormir lo suficiente, manejar el estrés y evitar el tabaco. Las recomendaciones de ejercicio deben adaptarse a la condición física y al estado de salud de cada persona.

La prevención empieza antes de que aparezcan los síntomas

Los especialistas coinciden en que la prevención requiere una combinación de hábitos saludables, evaluaciones médicas oportunas y seguimiento profesional.