Agentes de la Daet señalados por tráfico de drogas quedan en libertad

San Pedro Sula. Un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción otorgó ayer en la noche sobreseimiento definitivo a favor de tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), quienes eran acusados de tráfico ilícito de drogas.

Los agentes Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos eran señalados por estar vinculados al almacenamiento de estupefacientes tras un allanamiento ejecutado en San Pedro Sula. A uno de los uniformados también se le imputaba la tenencia de municiones de uso prohibido.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)— solicitó que se dictara un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

Sin embargo, tras analizar el expediente, el juez que conoce la causa concluyó que los elementos probatorios aportados por la fiscalía no fueron suficientes ni contundentes para sostener la acusación por tráfico ilícito de drogas ni para establecer la responsabilidad penal de los tres policías en los hechos imputados.