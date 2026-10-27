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Piden prisión preventiva para agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, detalló que durante el proceso judicial se aportaron un total de 24 medios de prueba

San Pedro Sula. Tras una prolongada audiencia inicial que concluyó anoche, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), solicitó un auto de formal procesamiento con medida de prisión preventiva contra los agentes de la Dirección Nacional Antidrogas (Daet) identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos.

Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, detalló que durante el proceso judicial se aportaron un total de 24 medios de prueba para sustentar la acusación en contra de los tres imputados.

Entre los elementos presentados figuran los análisis periciales de las sustancias ilícitas encontradas en la vivienda allanada, actas de decomiso, análisis forenses de videos de vigilancia y la declaración testimonial de tres testigos protegidos.

De acuerdo con las investigaciones expuestas por la Fiscalía, a los sospechosos se les acusa formalmente de estar vinculados al delito de tráfico de drogas. Además, a uno de ellos se le suman los cargos por la tenencia de municiones de uso prohibido.

Las acciones judiciales se derivan de un allanamiento realizado el pasado 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula.

Las acciones judiciales se derivan de un allanamiento realizado el pasado 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula.

Uno de los puntos clave expuestos por el portavoz oficial fue la comprobación de una presunta obstrucción a la investigación por parte de los acusados.

Según el reporte fiscal, los agentes ingresaron de manera irregular a un inmueble cercano al lugar del allanamiento principal, que contaba con cámaras de vigilancia, logrando sustraer un DVR con videos de otro ángulo para entorpecer las pesquisas del caso.

La resolución definitiva de esta audiencia inicial se prevé que sea a eso de las 7:00 pm de este martes, cuando se emita su fallo para determinar si los tres agentes de la Daet enfrentarán el proceso bajo la medida de prisión preventiva.

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Redacción La Prensa
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