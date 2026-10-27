Piden prisión preventiva para agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas y obstrucción de la justicia

San Pedro Sula. Tras una prolongada audiencia inicial que concluyó anoche, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), solicitó un auto de formal procesamiento con medida de prisión preventiva contra los agentes de la Dirección Nacional Antidrogas (Daet) identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos.

Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, detalló que durante el proceso judicial se aportaron un total de 24 medios de prueba para sustentar la acusación en contra de los tres imputados.

Entre los elementos presentados figuran los análisis periciales de las sustancias ilícitas encontradas en la vivienda allanada, actas de decomiso, análisis forenses de videos de vigilancia y la declaración testimonial de tres testigos protegidos.

De acuerdo con las investigaciones expuestas por la Fiscalía, a los sospechosos se les acusa formalmente de estar vinculados al delito de tráfico de drogas. Además, a uno de ellos se le suman los cargos por la tenencia de municiones de uso prohibido.