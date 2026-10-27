Exministro del gobierno de JOH es nombrado como presidente del Parlacen

Tegucigalpa, Honduras. El exministro de Defensa, Samuel Armando Reyes, fue nombrado como presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2026-2027. El funcionario asumirá el cargo este miércoles 28 de octubre, durante una sesión solemne de la Asamblea Plenaria del organismo regional. La elección de Reyes responde al mecanismo de rotación por orden alfabético establecido en el Tratado Constitutivo del Parlacen, por lo que Honduras asumirá la conducción del organismo durante el próximo año.

Reyes formó parte del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Durante esa administración fue nombrado ministro de Defensa, cargo que ocupó desde enero de 2014 hasta finales de 2016. Anteriormente, se había desempeñado como designado presidencial durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. El nuevo presidente del Parlacen también fue diputado por el departamento de Lempira con el Partido Nacional.

Señalamientos durante su gestión

Durante su período como ministro de Defensa, Reyes fue objeto de señalamientos públicos. El excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana lo acusó de tener supuestos vínculos con el tráfico de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, en 2016 el periódico británico The Guardian publicó información sobre una supuesta lista de militares hondureños en la que habría aparecido el nombre de la ambientalista Berta Cáceres antes de su asesinato. Reyes rechazó esos señalamientos y afirmó que eran falsos.

Nueva Junta Directiva del Parlacen

La presidencia de Reyes forma parte de la renovación de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano para el período 2026-2027. Entre los integrantes electos figuran Ruddy Miguel Girón, de Guatemala; Ana Guadalupe Mejía, de El Salvador; Namibia Angola Didiez, de República Dominicana, y Lesly Ariel Miranda, de Panamá, quienes ocuparán las vicepresidencias.

Junta Directiva electa para período 2026-2027 será presidida por HD Samuel Armando Reyes por el Estado de Honduras https://t.co/AxgRtv7EcD — PARLACEN (@PARLACEN) October 27, 2026

En las secretarías estarán el hondureño Olman René Argueta; el guatemalteco José Salomón Herrera; la salvadoreña Heidy Carolina Mira; la dominicana Catalina Olea Salazar, y el panameño Eric Alexander Villarreal. La nueva directiva asumirá sus funciones en medio de cambios en la integración regional, luego de que Nicaragua notificara su decisión de retirarse del organismo. Por ello, la Junta Directiva anunciada para este período no incluye representantes nicaragüenses. La presidencia de Reyes se extenderá durante un año, período en el que le corresponderá dirigir las actividades de la Junta Directiva y las sesiones del organismo regional.

Xiomara Castro, Doris Gutiérrez y otros hondureños que integran el Parlacen

Entre los hondureños que integran el Parlamento Centroamericano también figura la expresidenta Xiomara Castro, quien fue juramentada como diputada del organismo el 27 de enero de 2026, tras concluir su mandato presidencial. Castro participaba en las sesiones de manera virtual y no había asistido presencialmente a las reuniones del órgano regional. La entonces presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, confirmó esa modalidad de participación y dijo desconocer los motivos de su ausencia presencial. Otro de los representantes hondureños es Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Cardona fue juramentado junto a Castro y al expresidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva para integrar la representación hondureña durante el período 2026-2030. Proceso Digital+1 También se incorporó al Parlacen Doris Gutiérrez, quien se desempeñó como designada presidencial durante el gobierno de Castro. En febrero de 2026, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad su integración al organismo regional. Gutiérrez defendió la continuidad de su participación en el Parlamento Centroamericano después de haber anunciado su retiro de la política.

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