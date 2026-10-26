Felícito Ávila es electo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia

Tegucigalpa, Honduras. Felícito Ávila fue electo este lunes 26 de octubre de 2026 como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) para un período de tres años, durante la instalación de la nueva Asamblea General de este organismo en Casa Presidencial, con la presencia del presidente de la República y representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña.
En la jornada participaron representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, así como de otras expresiones de la sociedad civil, quienes se reunieron para conformar este espacio de diálogo y participación ciudadana.
Durante la Asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.
Entre los principales objetivos abordados durante el encuentro destacó el fortalecimiento del diálogo entre los distintos sectores sociales, con el propósito de promover acuerdos sobre asuntos de interés nacional y consolidar mecanismos de participación ciudadana.
Asimismo, se resaltó la importancia de la veeduría ciudadana, la auditoría social y la incidencia en políticas públicas como herramientas para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión estatal.
Los participantes también abordaron la necesidad de fortalecer la planificación participativa del desarrollo mediante políticas públicas, programas y proyectos orientados a responder a las necesidades de la población hondureña.
El Fonac es una instancia nacional de participación y convergencia de la sociedad civil, creada mediante el Decreto Legislativo 155-94. Su finalidad es promover el diálogo, la concertación, la construcción de consensos y la participación ciudadana en los asuntos fundamentales para el desarrollo de Honduras.