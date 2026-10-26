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Felícito Ávila es electo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia

Felícito Ávila fue electo secretario ejecutivo del Fonac por tres años durante la instalación de la nueva Asamblea General, celebrada en Casa Presidencial este lunes

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 17:20 -
  • Bladimir Ocon
Felícito Ávila es electo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó a Felícito Ávila como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) para un período de tres años.

Tegucigalpa, Honduras. Felícito Ávila fue electo este lunes 26 de octubre de 2026 como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) para un período de tres años, durante la instalación de la nueva Asamblea General de este organismo en Casa Presidencial, con la presencia del presidente de la República y representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña.

En la jornada participaron representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, así como de otras expresiones de la sociedad civil, quienes se reunieron para conformar este espacio de diálogo y participación ciudadana.

Durante la Asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en la instalación de la nueva Asamblea General del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en la instalación de la nueva Asamblea General del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

Entre los principales objetivos abordados durante el encuentro destacó el fortalecimiento del diálogo entre los distintos sectores sociales, con el propósito de promover acuerdos sobre asuntos de interés nacional y consolidar mecanismos de participación ciudadana.

Asimismo, se resaltó la importancia de la veeduría ciudadana, la auditoría social y la incidencia en políticas públicas como herramientas para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión estatal.

Los participantes también abordaron la necesidad de fortalecer la planificación participativa del desarrollo mediante políticas públicas, programas y proyectos orientados a responder a las necesidades de la población hondureña.

El Fonac es una instancia nacional de participación y convergencia de la sociedad civil, creada mediante el Decreto Legislativo 155-94. Su finalidad es promover el diálogo, la concertación, la construcción de consensos y la participación ciudadana en los asuntos fundamentales para el desarrollo de Honduras.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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