Felícito Ávila es electo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia

Tegucigalpa, Honduras. Felícito Ávila fue electo este lunes 26 de octubre de 2026 como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) para un período de tres años, durante la instalación de la nueva Asamblea General de este organismo en Casa Presidencial, con la presencia del presidente de la República y representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña.

En la jornada participaron representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, así como de otras expresiones de la sociedad civil, quienes se reunieron para conformar este espacio de diálogo y participación ciudadana.

Durante la Asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.