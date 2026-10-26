La Prensa celebra 62 años de historia, recuerdos y compromiso con Honduras

San Pedro Sula, Cortés. Entre palabras de agradecimiento, muestras de cariño y recuerdos de generaciones de lectores, DIARIO LA PRENSA conmemoró 62 años de trayectoria, una historia que comenzó en las páginas impresas y que hoy continúa en la era digital. Hay recuerdos que tienen un olor, una hora y una costumbre. Para muchas familias hondureñas, ese recuerdo comienza temprano por la mañana, con una taza de café caliente, el sonido de las páginas al pasar y LA PRENSA sobre la mesa. Era el ritual de los padres y los abuelos, una tradición que durante décadas acompañó los primeros momentos del día y que hoy sigue viva en la memoria de miles de lectores.

Con ese legado como parte de su historia, LA PRENSA celebró su 62 aniversario, una fecha especial para agradecer a quienes han acompañado al diario a lo largo de los años y para recordar que, detrás de cada edición, hay una historia compartida con Honduras. Durante la celebración, el licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, compartió unas palabras en el marco de esta conmemoración, que reconoce el camino recorrido por el medio y su compromiso con la información.

La jornada también contó con la presencia de Tatiana Paz, representante de la Cámara de Comercio, quien llegó para entregar un obsequio a LA PRENSA y expresar unas palabras de felicitación por este nuevo aniversario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La celebración estuvo marcada, además, por las muestras de cariño de empresas y organizaciones que hicieron llegar sus felicitaciones. LA PRENSA agradece a cada una de ellas por tomarse el tiempo de acompañar este momento y ser parte de una fecha tan significativa.

62 años que también viven en la memoria de Honduras

Cumplir 62 años no significa únicamente contar el tiempo transcurrido. Significa recordar a las generaciones que crecieron leyendo sus páginas, a quienes esperaban cada mañana las noticias y a las familias que hicieron de La Prensa una compañía cotidiana.

Muchos hondureños recuerdan a sus padres o abuelos con el diario entre las manos, mientras el café humeaba sobre la mesa. En aquellos hogares, leer LA PRENSA era mucho más que informarse: era una costumbre, una conversación familiar y una manera de comenzar el día conectados con lo que ocurría en el país y el mundo.

Los tiempos han cambiado. La tinta y el papel que durante tantos años llevaron las noticias a los hogares hoy conviven con las pantallas, las publicaciones en línea y la inmediatez de la era digital. LA PRENSA también ha evolucionado para acompañar a sus lectores dondequiera que estén, sin dejar atrás la historia que la trajo hasta aquí. Porque, aunque cambien los formatos y las formas de leer, permanece la esencia de informar y acompañar a Honduras.

Y quizá esa sea la imagen más entrañable de estos 62 años: pensar que, en algún lugar del país, todavía hay alguien que recuerda a su padre o a su abuelo abriendo LA PRENSA junto a la primera taza de café de la mañana. Hoy, ese recuerdo se convierte en parte de una historia que continúa escribiéndose, generación tras generación, con nuevos lectores y las mismas ganas de conocer lo que sucede.