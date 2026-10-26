Alcohol y un arma de fuego: la versión del sospechoso en el caso Vianka García

La Lima, Cortés. El principal sospechoso del femicidio de Vianka Ninoska García López se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales la mañana de este lunes en el departamento de Copán. El hombre, identificado en el informe policial como Edwin Alexander Hernández, expareja de la víctima, es requerido por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado.

De acuerdo con el reporte policial, Edwin Hernández se presentó alrededor de las 9:30 de la mañana en la aldea Jaral, municipio de Santa Rita, Copán. El caso está relacionado con el crimen ocurrido el pasado 16 de julio en La Lima, Cortés.

César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detalló que los agentes se desplazaron hasta el lugar donde se había acordado la entrega.

Indicó que Edwin Hernández, aunque se encontraba nervioso por la situación, mostró disposición para colaborar con las autoridades. Posteriormente, los policías le informaron sobre sus derechos y lo trasladaron a las instalaciones correspondientes para completar las diligencias y elaborar el informe de remisión al juzgado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sospechoso sostiene que fue un accidente

Al referirse a la versión del sospechoso sobre la muerte de Vianka García López, Ruiz manifestó que Hernández aseguró haber consumido bebidas alcohólicas antes del hecho y que, según su relato, lo ocurrido habría sido un accidente relacionado con el manejo del arma de fuego.

“Él sostiene que fue un accidente”, explicó el funcionario al referirse a la versión que habría ofrecido el sospechoso.

Ruiz señaló que el consumo de alcohol pudo haber afectado su coordinación motriz, lo que habría incidido en la manipulación del arma, una hipótesis que deberá ser contrastada durante la investigación. Sobre la posibilidad de que existieran discusiones o conflictos entre la pareja antes del disparo, el jefe policial indicó que esa información ya fue referida por testigos. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del hecho y recordó que el sospechoso tiene derecho a guardar silencio durante el proceso. Ruiz también aclaró que el informe de remisión fue presentado inicialmente por el delito de femicidio. No obstante, explicó que corresponderá al juez valorar los indicios y las pruebas que presenten las autoridades para determinar la calificación jurídica que proceda, incluida la posibilidad de que el caso sea considerado homicidio.

¿Qué paso con los cuatro hijos de la Vianka?

La muerte de Vianka García dejó a cuatro hijos, quienes, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, se encuentran bajo el cuidado de familiares. Durante la entrevista, Ruiz no proporcionó detalles adicionales sobre su situación actual.