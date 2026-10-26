Mesa técnica revisará diariamente los salarios atrasados de los médicos

Tegucigalpa, Honduras. La mesa técnica ampliada entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) inició este lunes la revisión de los salarios atrasados ​​de los profesionales de la medicina, con prioridad en los médicos que trabajan bajo la modalidad de interinato. Tras casi 50 días de protestas del gremio médico, las partes alcanzaron acuerdos e instalaron la mesa técnica con el objetivo de agilizar la verificación de los expedientes y avanzar en el pago de las obligaciones salariales pendientes. El doctor Héctor Carranza, integrante de la mesa técnica del CMH, explicó que los trabajos se concentran inicialmente en los médicos interinos, mientras se revisan los casos de los profesionales contratados para identificar quiénes aún no han recibido sus salarios.

Carranza detalló que los 727 casos contabilizados inicialmente incluían tanto a médicos contratados como a interinos. Sin embargo, durante el fin de semana se efectuarán pagos a varios profesionales contratados, por lo que ahora se verifica cuáles continúan pendientes y cuáles corresponden a interinatos. Como parte del mecanismo de trabajo, los representantes del Gobierno y del CMH acordaron realizar cortes diarios a las 6:00 pm para informars expedientes han sido revisados, cuántos pagos se han concretado y cuántos casos siguen pendientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El propósito es medir los avances de la mesa técnica y determinar cuánto se ha reducido la deuda salarial con los profesionales de la medicina.

Carranza señaló que la prioridad es resolver los casos documentados y avanzar progresivamente en la atención de los interinatos, uno de los principales problemas que enfrenta el gremio. Por su parte, Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, informó que la mesa dará seguimiento diario a los expedientes para establecer cuántos médicos pasan a la fase de pago y cuántos continúan a la espera de una respuesta. El Gobierno se ha fijado como objetivo saldar durante esta semana las deudas salariales con los médicos, algunas de las cuales acumulan entre seis y nueve meses sin recibir sus pagos.