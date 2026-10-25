Colegio Médico suspende asambleas tras acuerdos con el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció este domingo la suspensión de las asambleas informativas a nivel nacional a partir del lunes 26 de octubre, luego de alcanzar acuerdos con representantes del Gobierno de la República y de la Secretaría de Salud, según un comunicado oficial divulgado este domingo.

En el documento, la Junta Directiva del CMH informó que la decisión se tomó después de llegar a un acuerdo entre las partes. Asimismo, comunicó que la atención médica se ha restablecido en todo el país.

“Se normaliza atención de los pacientes en todos los niveles de los centros de salud”, expresó el diputado Carlos Umaña en su cuenta de X, tras el comunicado.