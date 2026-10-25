Colegio Médico suspende asambleas tras acuerdos con el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció este domingo la suspensión de las asambleas informativas a nivel nacional a partir del lunes 26 de octubre, luego de alcanzar acuerdos con representantes del Gobierno de la República y de la Secretaría de Salud, según un comunicado oficial divulgado este domingo.
En el documento, la Junta Directiva del CMH informó que la decisión se tomó después de llegar a un acuerdo entre las partes. Asimismo, comunicó que la atención médica se ha restablecido en todo el país.
“Se normaliza atención de los pacientes en todos los niveles de los centros de salud”, expresó el diputado Carlos Umaña en su cuenta de X, tras el comunicado.
Luis Alonso Castro Cáceres, secretario privado de la Presidencia, informó en una pasada reunión que, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, se dará continuidad a los trabajos de la mesa técnica en un formato ampliado. El objetivo es atender los casos pendientes relacionados con fallas administrativas de la administración anterior.
Se suspenden asambleas informativas al llegar a acuerdos y su firma correspondiente.Se normaliza atención de los pacientes en todos los niveles de los centros de salud https://t.co/jkf1gAY4Kk— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) October 25, 2026
La comunicación del funcionario responde a una propuesta presentada por el gremio médico durante una Asamblea General Extraordinaria Informativa celebrada el pasado 20 de octubre. En esa reunión se abordó la situación de los agremiados que todavía esperan el pago de sus salarios.
Reclamos por salarios y derechos laborales
Las diferencias entre el Gobierno y el Colegio Médico se remontan al 3 de septiembre, cuando el gremio dio un plazo de 72 horas a las autoridades para atender sus exigencias.
Entre los principales reclamos de los médicos figuraban salarios atrasados, contratos pendientes, reajustes salariales, reintegros y otros derechos laborales. Ante la falta de una respuesta que considerara satisfactoria, el CMH anunció la realización de asambleas informativas a nivel nacional.
Durante las últimas semanas, las autoridades han sostenido que avanzan en el cumplimiento de los compromisos salariales y que esperan completar los pagos pendientes. Sin embargo, la situación de los desembolsos y la resolución de todos los casos individuales deben confirmarse con información oficial.
Con la suspensión de las asambleas informativas, se espera que la atención médica continúe con normalidad en los establecimientos de salud del país, mientras la mesa técnica ampliada da seguimiento a los casos que todavía están pendientes.