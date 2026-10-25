Jornada extendida no llegará a todos los centros educativos: así será el pilotaje

Tegucigalpa, Honduras. La jornada extendida de ocho horas no se implementará en todos los centros educativos de Honduras. La Secretaría de Educación prevé comenzar el próximo año con el pilotaje en los centros que cumplan las condiciones de infraestructura y cuenten con suficientes docentes. La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que la medida se aplicará únicamente en algunos centros educativos y que el horario se extenderá hasta las 3:00 de la tarde. “Solo son algunos centros educativos, no son todos los centros educativos, solo es un pilotaje. Es un proyecto para fortalecer el conocimiento de los jóvenes y dedicarles más tiempo. Viene a fortalecer la parte social, moral e intelectual de los alumnos”, inició explicando la ministra a Hoy Mismo.

Argueta indicó que la propuesta contempla inicialmente un centro educativo por departamento. Según lo anunciado por la ministra, Copán y Lempira están entre los departamentos que han manifestado su disposición a participar. En Francisco Morazán, el pilotaje se desarrollará en el Instituto España Jesús Milla Selva, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo funcionará la jornada extendida?

La propuesta busca ampliar el tiempo que los estudiantes permanecen en los centros educativos y, según la ministra de Educación también permitirá brindar apoyo a los alumnos que tengan dificultades académicas. “Vamos a tener la capacidad de apoyar a que estén en reprobación (...) lo que estamos haciendo es para el beneficio de los jóvenes”, afirmó la funcionaria al explicar uno de los objetivos de la iniciativa. Argueta señaló que el pilotaje se desarrollará de forma gradual y que la meta es incorporar centros educativos de distintos departamentos. La previsión es que para 2027 entre cinco y seis departamentos se sumen a la iniciativa, con la participación de un centro educativo por departamento.

“De repente en el 2027 ya tendremos de cinco a seis departamentos que digan presente. Por ahora queremos avanzar con un centro educativo por departamento”, expresó la ministra. La implementación dependerá de las condiciones de cada institución. Argueta indicó que los centros seleccionados deberán contar con infraestructura adecuada y suficientes docentes para atender a los estudiantes durante el horario extendido, que se prevé hasta las 3:00 de la tarde. La funcionaria también aseguró que el pilotaje no modificará los horarios laborales de los docentes que actualmente trabajan en jornada plena. “No se le está afectando a nadie su horario de trabajo”, recalcó. Además, la propuesta contempla brindar alimentación escolar durante la jornada. “Venimos a apoyar al padre de familia con dos raciones de alimentación escolar. Sabemos que el padre estará más tranquilo trabajando sabiendo que los alumnos estarán dentro del centro educativo”, dijo Argueta.

¿Qué dicen los docentes?