Impartirán tres horas más de clases a partir del próximo año en escuelas de Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Educación comenzó los preparativos para implementar un programa piloto de jornada extendida en 2027, con el que busca ampliar el horario de clases de los estudiantes de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que el pilotaje se desarrollará en el Instituto España Jesús Milla Selva, en el Distrito Central. Por ahora, este será el único centro educativo del departamento que participará en la primera fase del proyecto.

“Estamos haciendo un pilotaje, ya hemos trabajado con algunos directores de centros educativos para ver cómo vamos a llevar a cabo este pilotaje de la jornada extendida”, expresó la funcionaria. De acuerdo a la funcionaria, ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos contribuirá a fortalecer su formación académica y permitirá que los jóvenes participen en otras actividades durante la jornada escolar. La propuesta no se limitará a extender las horas de clases tradicionales, sino que también contempla espacios para desarrollar habilidades en áreas como el arte, el deporte y las manualidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “También tienen que estar ellos atendidos en las otras áreas”, señaló Argueta, al referirse a la importancia de complementar la enseñanza científica y académica con otras actividades formativas.