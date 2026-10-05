Educación lanza Bachillerato Técnico en Cooperativismo para mujeres

La Secretaría de Educación habilitó el Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Virtual en Cooperativismo, una nueva oferta académica dirigida a mujeres hondureñas que permitirá cursar la educación media completamente en línea.

El programa forma parte de la oferta educativa del Centro de Educación Integral Ciudad Mujer, que cuenta con seis sedes regionales en el país. Aunque funcionará desde estos centros, su modalidad virtual permitirá la matrícula de mujeres de otros departamentos que cumplan los requisitos establecidos.

El bachillerato tendrá una duración de dos años y combinará sesiones sincrónicas, con horarios establecidos, y actividades asincrónicas mediante una plataforma educativa. Las estudiantes podrán acceder a contenidos y materiales, descargar documentos, realizar tareas y cargar sus trabajos para evaluación.

La formación contempla contenidos relacionados con finanzas, cooperativismo, contabilidad y emprendimiento, además de incorporar un enfoque de género acorde con los objetivos del programa Ciudad Mujer.