Educación lanza Bachillerato Técnico en Cooperativismo para mujeres

La Secretaría de Educación habilitó el Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Virtual en Cooperativismo, una nueva oferta académica dirigida a mujeres hondureñas que permitirá cursar la educación media completamente en línea.
El programa forma parte de la oferta educativa del Centro de Educación Integral Ciudad Mujer, que cuenta con seis sedes regionales en el país. Aunque funcionará desde estos centros, su modalidad virtual permitirá la matrícula de mujeres de otros departamentos que cumplan los requisitos establecidos.
El bachillerato tendrá una duración de dos años y combinará sesiones sincrónicas, con horarios establecidos, y actividades asincrónicas mediante una plataforma educativa. Las estudiantes podrán acceder a contenidos y materiales, descargar documentos, realizar tareas y cargar sus trabajos para evaluación.
La formación contempla contenidos relacionados con finanzas, cooperativismo, contabilidad y emprendimiento, además de incorporar un enfoque de género acorde con los objetivos del programa Ciudad Mujer.
Para matricularse se solicitan las certificaciones de séptimo, octavo y noveno grado, copias de actas, dos fotografías y el acta de nacimiento, según los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación.
El primer grupo está integrado por 39 mujeres, quienes iniciarán su formación en esta nueva modalidad después de la Semana Morazánica. Las autoridades indicaron que las interesadas todavía pueden incorporarse al programa.
La subsecretaria de Servicios Educativos, Angélica Sandres, señaló que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación para las mujeres y facilitar su incorporación al ámbito laboral y productivo. “Hoy estamos en la zona sur del país dando precisamente esa apertura a este bachillerato en cooperativismo para nuestras mujeres hondureñas”, expresó.
Sandres agregó que el programa también busca ofrecer oportunidades a nivel nacional y garantizar la inserción. Por su parte, Glenis Ramos, directora del centro de Ciudad Mujer, indicó que el bachillerato será gratuito y que las mujeres interesadas aún pueden incorporarse.
Pie de foto: El BTP Virtual en Cooperativismo permitirá a mujeres hondureñas cursar la educación media mediante una modalidad que combina clases sincrónicas y actividades en línea.