¿Pueden estudiar los hijos de inmigrantes indocumentados?

San Pedro Sula, Honduras. Para muchas familias que migran hacia Estados Unidos, asegurar el futuro educativo de sus hijos es tanto una prioridad como un desafío, pues el temor a la deportación suele frenarlos al momento de matricularlos. Sin embargo, la buena noticia es que la condición migratoria de los padres no representa un obstáculo para que los menores asistan a la escuela pública. Aun así, es importante diferenciar entre la enseñanza escolar y la educación superior, ya que cada nivel cuenta con sus propios requisitos. De acuerdo con el Departamento de Educación de Estados Unidos, la Corte Suprema se inició en 1982, mediante el fallo Plyler v. Doe , que los estados no pueden excluir a los estudiantes de las escuelas públicas de primaria y secundaria por su situación migratoria o la de sus padres.

Requisitos y trámites de inscripción escolar

De acuerdo a una entrevista con el abogado Roger Rosenthal, director ejecutivo del Migrant Legal Action Program (Programa de Acción Legal para Migrantes), detalló los aspectos legales y prácticos que las familias deben conocer al inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de Estados Unidos: 1- Documentos de identidad y fe de edad: El abogado Rosenthal explicó en la entrevista publicada por Colorin Colorado que, aunque las escuelas necesitan verificar la edad del estudiante, ningún estado del país exige el certificado de nacimiento como la única prueba válida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si una familia no cuenta con este documento, puede presentar alternativas legales aceptadas según el estado, como registros o fe de bautismo, documentos de hospital, libretas familiares o una declaración jurada firmada por el tutor. 2- Comprobación de residencia en el distrito: Enfatizó que residir en un distrito escolar no tiene relación alguna con la situación migratoria. Para las familias que viven en viviendas compartidas o no tienen contratos de arrendamiento ni facturas a su nombre, la ley permite entregar una declaración jurada que certifique la dirección donde vive el menor. 3- Prohibición de exigir el Número de Seguro Social (SSN): Amparados en el fallo Plyler v. Doe y en la ley federal Privacy Act de 1974, el especialista aclaró que las escuelas no pueden exigir un Número de Seguro Social para admitir a un niño. Si el formulario incluye la casilla de Seguro Social , la escuela tiene la obligación de indicar explícitamente que se trata de un dato opcional. 4- Almuerzos y desayunos escolares gratuitos: Respecto al programa federal de alimentos escolares, indicó que el beneficio se otorga únicamente en función de los ingresos y el tamaño del grupo familiar. Este programa no está vinculado al estatus migratorio ni requiere un Número de Seguro Social para ser solicitado.

Directrices del Departamento de Justicia y de Educación contra las barreras a la matrícula

El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia (DOJ), emitió información para anunciar formalmente a los distritos escolares que deben garantizar el acceso igualitario a las escuelas públicas primarias y secundarias, independientemente del estatus migratorio de los menores o de sus familias: -Obligación legal y constitucional: En palabras del entonces Secretario de Justicia de EEUU, Eric Holder , los distritos escolares tienen la obligación estricta de matricular a los alumnos sin discriminar por origen nacional, raza o condición migratoria, señalando que "la puerta de la escuela debe permanecer abierta para todos". -Exigencias prohibidas: Las autoridades federales aclararon que las escuelas no pueden solicitar documentos que impidan la inscripción, como requerir obligatoriamente una licencia de conducir emitida por el estado a los padres, ya que esto crea una barrera indirecta para las familias indocumentadas.

-Flexibilidad y corrección de conceptos erróneos: El entonces Secretario de Educación, Arne Duncan , enfatizó que los líderes escolares deben comprender los mandatos de la Constitución y permitir la inscripción de cualquier niño que resida en su distrito, instando a las escuelas a mostrar la mayor flexibilidad al aceptar documentos que comprueben la edad y la residencia del menor.​​​​​​​



Si el estudiante no habla Inglés

Las familias que llegan al país también deben informar a la escuela si el menor tiene un dominio del inglés. Los estudiantes que están aprendiendo inglés pueden tener acceso a programas de apoyo lingüístico. Para conocer las políticas y recursos disponibles, las familias pueden consultar la información oficial sobre estudiantes aprendices de inglés del Departamento de Educación.

Acceso a la educación superior