¿Qué documentos se deben llevar a la entrevista consular?

Cortés, Honduras. Los hondureños que solicitan la visa para viajar a Estados Unidos deben preparar con anticipación la documentación requerida para su entrevista consular. Los documentos pueden variar según el propósito del viaje y la categoría de visa, por lo que es importante revisar las instrucciones oficiales antes de acudir a la cita. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes solicitan una visa de visitante, como la de turismo o negocios (B1/B2), deben presentar documentos básicos para que el funcionario consular pueda evaluar su solicitud.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras solicita los siguientes documentos:

- Pasaporte válido (por lo menos con un año de vigencia): debe asegurarse de que el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y la vigencia del pasaporte sean correctos antes de someterse a los exámenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - Fotografías: cinco fotografías a color, tamaño carnet, con fondo blanco. - Carné de vacunas: la tarjeta de vacunas debe estar actualizada. Las leyes de Estados Unidos exigen vacunas que dependen de la edad y el sexo del solicitante. Si el solicitante no puede proporcionar una tarjeta de vacunas actualizada y completa al médico o la médica, tendrá que cancelar el valor de todas las vacunas. Número de caso: comienza con las letras TGG. Presentar los siguientes datos en una hoja en blanco: dirección exacta donde vive actualmente en Honduras, dirección exacta donde va a vivir en Estados Unidos y correo electrónico de contacto. Además, si la paciente es de sexo femenino y tiene hijos, deberá incluir las fechas de nacimiento de todos ellos.

Normalmente, los exámenes médicos tienen una validez de seis meses, pero, en ciertos casos de solicitantes con condiciones médicas, son válidos por tres meses. El solicitante deberá repetir los exámenes si no termina su proceso antes de la fecha de vencimiento o si cambia de pasaporte después de habérselos realizado. En este último caso, tendrá que repetir los exámenes con el nuevo pasaporte. - Precios Examen general: L 2,950 (incluidos los honorarios del médico). El costo total del examen médico, incluidos los exámenes de laboratorio y las vacunas, puede llegar hasta L 28,183. Esto dependerá de la condición médica individual del solicitante.

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