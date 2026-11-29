Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un hombre fue ultimado a balazos la noche de ayer sábado en Santa Cruz de Yojoa. El crimen se registró después de que concluyera un encuentro deportivo amistoso.
De acuerdo con los informes preliminares, Dennis Almendares, conocido como El Flaco y originario de Morazán, Yoro, apenas había abandonado la cancha tras disputarse el segundo tiempo del partido cuando fue interceptado y atacado a balazos por sujetos desconocidos.
El cuerpo de Almendares quedó tendido en la vía pública, a un costado del muro perimetral del recinto deportivo y junto a una camioneta gris, ante la mirada atónita de quienes aún permanecían en los alrededores.
Las primeras hipótesis que manejan los testigos apuntan a que los malhechores habrían intentado despojarlo de sus pertenencias y, al oponerse o en medio del atraco, le dispararon hasta quitarle la vida. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada de manera oficial por las investigaciones policiales.
La noticia del fallecimiento generó escenas de profundo dolor y consternación entre quienes se hallaban en los alrededores. Minutos después del ataque, familiares de Almendares, entre ellos su hermana, llegaron a la escena acordonada por la Policía Nacional, protagonizando desgarradores momentos de llanto mientras agentes resguardaban el perímetro junto a una patrulla motorizada.
Almendares, quien era muy conocido en Yoro, era creador de contenido. Su cuerpo fue cubierto con un plástico blanco a la espera de que el personal de Medicina Forense realizara el levantamiento. Compañeros de cancha se acercaron para consolar a los parientes del fallecido, lamentando la pérdida repentina de quien minutos antes compartía con alegría.
Las autoridades policiales no han establecido oficialmente el móvil del crimen ni han reportado la captura de personas sospechosas vinculadas al crimen.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indagan las circunstancias del ataque para identificar y dar con el paradero de los criminales.