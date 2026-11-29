Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un hombre fue ultimado a balazos la noche de ayer sábado en Santa Cruz de Yojoa. El crimen se registró después de que concluyera un encuentro deportivo amistoso. De acuerdo con los informes preliminares, Dennis Almendares, conocido como El Flaco y originario de Morazán, Yoro, apenas había abandonado la cancha tras disputarse el segundo tiempo del partido cuando fue interceptado y atacado a balazos por sujetos desconocidos.

El cuerpo de Almendares quedó tendido en la vía pública, a un costado del muro perimetral del recinto deportivo y junto a una camioneta gris, ante la mirada atónita de quienes aún permanecían en los alrededores. Las primeras hipótesis que manejan los testigos apuntan a que los malhechores habrían intentado despojarlo de sus pertenencias y, al oponerse o en medio del atraco, le dispararon hasta quitarle la vida. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada de manera oficial por las investigaciones policiales. La noticia del fallecimiento generó escenas de profundo dolor y consternación entre quienes se hallaban en los alrededores. Minutos después del ataque, familiares de Almendares, entre ellos su hermana, llegaron a la escena acordonada por la Policía Nacional, protagonizando desgarradores momentos de llanto mientras agentes resguardaban el perímetro junto a una patrulla motorizada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse