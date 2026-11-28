Comayagüela, Honduras. Un supuesto intento de asalto en una clínica privada terminó en un intercambio de disparos que dejó como resultado a un hombre muerto y un médico herido. El hecho se registró en el sector comercial de Comayagüela, Francisco Morazán. El incidente ocurrió en una clínica ubicada entre la séptima y octava calle, en las inmediaciones de los mercados de Comayagüela, una zona de constante movimiento de comerciantes y peatones.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto asaltante llegó al establecimiento poco después de que comenzara la jornada laboral. Una vez dentro, habría intentado cometer un robo, situación que provocó la reacción de uno de los profesionales de la salud que se encontraba en el lugar.

En medio del incidente, el médico habría sacado un arma de fuego y disparado contra el individuo. Sin embargo, el supuesto asaltante también habría respondido con su arma y alcanzado a herir al galeno durante el enfrentamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el intercambio de disparos, el hombre salió del establecimiento con varias heridas, principalmente en el rostro. Sin embargo, terminó desplomándose sobre la acera, donde perdió la vida.

Mientras tanto, el médico fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y recibió atención médica tras resultar lesionado. El hecho generó alarma entre las personas que transitaban por el sector, algunas de las cuales se acercaron para conocer lo ocurrido. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron el área para evitar la alteración de posibles evidencias.