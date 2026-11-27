San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades capturaron a cinco hombres señalados como presuntos responsables de asaltar una unidad de transporte público en San Pedro Sula, Cortés, hecho que dejó al conductor herido de bala. El suceso se registró en las últimas horas en el bulevar del Este, a la altura del sector de Agua Azul, en la colonia Satélite, luego de que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibiera una alerta sobre un asalto y una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial, al menos tres individuos abordaron un autobús que cubre la ruta Celio González-Maheco con la intención de cometer un robo. Durante el atraco, los sospechosos habrían disparado contra el conductor de la unidad, quien resultó herido y tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras cometer el asalto, los individuos huyeron a bordo de un vehículo tipo turismo, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), junto con integrantes del escuadrón motorizado, desplegaron varias acciones para localizar a los presuntos responsables. Las labores policiales permitieron ubicar un automóvil con características similares al utilizado durante la huida. El vehículo fue interceptado en la 11 calle del barrio Medina, donde los uniformados requirieron a sus ocupantes.

En el interior del automotor se encontraban cinco hombres, quienes fueron retenidos para efectos de investigación. Según el reporte oficial, las personas que denunciaron el asalto habrían reconocido a los individuos como participantes en el hecho.

Las autoridades indicaron que los detenidos tienen 19, 22, 23, 24 y 26 años de edad, respectivamente. Asimismo, los sospechosos estarían presuntamente relacionados con una estructura delictiva conocida como la banda del Carro Rojo, a la que las autoridades atribuyen asaltos contra unidades de transporte y ciudadanos en diferentes sectores de San Pedro Sula.

Las investigaciones también buscan establecer si los cinco hombres tienen relación con otros robos denunciados recientemente en la ciudad.