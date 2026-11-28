Morazán, Yoro. Un hombre de 27 años, identificado como Walter Yobani Cruz Garay y conocido con el alias de "El Chino", fue capturado en el barrio El Centro del municipio de Morazán, Yoro, tras ser señalado de dedicarse al cobro de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

La detención estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), quienes indicaron que el joven, originario y residente de la misma zona, supuestamente pertenece a una banda independiente que exigía fuertes sumas de dinero mediante intimidaciones a los pobladores.