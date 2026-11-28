Gracias, Lempira.- Como Enma Maribel Espinoza Hernández fue identificada la niña de cinco años que perdió la vida durante un ataque armado contra su familia en la comunidad de Catulaca, en el municipio de Gracias, Lempira.
La pequeña murió en el atentado perpetrado por sujetos armados, en el que también resultaron heridos sus padres, Vicente Espinoza y Maribel Rosales.
Tras el ataque, ambos progenitores fueron trasladados al Hospital de Gracias, Lempira, donde recibieron atención médica debido a las heridas que sufrieron.
La muerte de Enma Maribel ha causado consternación, especialmente por tratarse de una menor de apenas cinco años que quedó en medio de este violento episodio.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el atentado, los posibles motivos del ataque ni la identidad de los responsables.
Las autoridades deberán esclarecer este hecho violento que enluta a una familia en el departamento de Lempira.