Gracias, Lempira.- Como Enma Maribel Espinoza Hernández fue identificada la niña de cinco años que perdió la vida durante un ataque armado contra su familia en la comunidad de Catulaca, en el municipio de Gracias, Lempira.

La pequeña murió en el atentado perpetrado por sujetos armados, en el que también resultaron heridos sus padres, Vicente Espinoza y Maribel Rosales.

Tras el ataque, ambos progenitores fueron trasladados al Hospital de Gracias, Lempira, donde recibieron atención médica debido a las heridas que sufrieron.