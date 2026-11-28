Tegucigalpa, Honduras. El talento científico y tecnológico hondureño se abre camino en el escenario internacional. Por primera vez, la sede de Tegucigalpa del Nasa Space Apps Challenge logró obtener el cupo máximo de tres equipos nominados para avanzar a la fase de evaluación global de esta competencia. AdAstra Team, Astroexplorers y Honduras TerraLab son los equipos que representarán al país con sus propuestas ante expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa).

La edición 2026 de este encuentro de innovación registró una convocatoria récord de 214 participantes de distintas disciplinas, entre ellas ingeniería, ciencias, diseño, análisis de datos y emprendimiento.

Durante 48 horas, los competidores trabajaron con información de acceso abierto de la Nasa y sus agencias espaciales asociadas para desarrollar soluciones a problemas relacionados con la Tierra y el espacio.

En total, se conformaron 34 equipos y se desarrollaron 27 proyectos funcionales, de los cuales diez llegaron a la etapa final y presentaron sus prototipos ante un panel de jueces especializados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de los tres equipos nominados internacionalmente, J4Ks obtuvo el reconocimiento como ganador local de la competencia por la solidez técnica, creatividad e impacto de su propuesta.



Impulso a la innovación

​​​​​​La actividad fue organizada por Próspera Foundation, que lideró la iniciativa en Honduras como responsable de la sede capitalina, y Burkits, que brindó acompañamiento metodológico y logístico. Desde Próspera Foundation señalaron que los esfuerzos no concluirán con la competencia, pues se busca establecer una agenda de formación, mentoría y acompañamiento que permita dar continuidad a los proyectos desarrollados por los participantes. El Nasa Space Apps Challenge es una competencia anual de alcance mundial que reúne a programadores, científicos, diseñadores y otros profesionales interesados en utilizar la tecnología y los datos científicos para resolver problemas reales.

La iniciativa nació en 2012 como parte de los esfuerzos de la Nasa por facilitar el acceso público a la información científica y fomentar la colaboración internacional. Según el sitio oficial de la competencia, su primera edición reunió a alrededor de 2,000 participantes en 25 encuentros distribuidos en 17 países. Desde entonces, se ha convertido en el hackatón anual más grande del mundo. Aunque inicialmente estuvo orientada a la ciencia y la tecnología espacial, en 2017 la competencia amplió su alcance para incorporar desafíos relacionados con las ciencias de la Tierra. Actualmente, también involucra disciplinas artísticas y humanísticas, lo que permite la participación de estudiantes, emprendedores, investigadores y personas de diferentes áreas del conocimiento, no necesariamente especialistas en programación.