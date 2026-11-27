Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Educación (Seduc) proyecta un incremento de aproximadamente 4,000 millones de lempiras en su presupuesto para 2027, con lo que la asignación podría alcanzar los 50,000 millones de lempiras. El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, explicó que actualmente el presupuesto de la institución ronda los 46.000 millones de lempiras, por lo que la propuesta para el próximo ejercicio fiscal representaría un aumento importante para atender las necesidades del sistema educativo.

"En este momento la Secretaría de Educación tiene un presupuesto de 45.000 a 46.000 millones, por lo que 4.000 millones más sería un buen mensaje del gobierno para invertir en el sector educativo", dijo. No obstante, el incremento presupuestario no cubriría todas las necesidades del sistema, especialmente las relacionadas con la infraestructura escolar.

De acuerdo con Cáceres, se requieren al menos 3,500 millones de lempiras adicionales para comenzar a mejorar las condiciones de los centros educativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las principales limitaciones para ejecutar nuevos proyectos es la distribución de los recursos, debido a que más del 90% del presupuesto de Educación se destina al pago de salarios del personal docente y administrativo. Esta situación reduce el margen de recursos disponibles para financiar otras necesidades, como la dotación de materiales educativos, la conectividad y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Por ello, la cooperación internacional también representa un respaldo para desarrollar algunos programas.