Tegucigalpa, Honduras. Honduras destinó más de 27 millones de lempiras a un proyecto de estimulación de lluvias que buscó aliviar los efectos de la sequía en distintas regiones productivas del país. La iniciativa concluyó después de dos etapas de operaciones aéreas, con un total de 30 vuelos y la aplicación de 2,800 litros de yoduro de plata. El proyecto, conocido como siembra de nubes, consiste en dispersar sustancias como el yoduro de plata en determinadas condiciones atmosféricas para favorecer la formación de gotas de agua y estimular las precipitaciones. Sin embargo, su efectividad depende de que existan nubes con características adecuadas para desarrollar este proceso.

Según las autoridades, la inversión total fue de 1,032,000 dólares, equivalentes a poco más de 27 millones de lempiras. De esa cantidad, 750 mil dólares se utilizaron en la primera fase, que comprendió 22 vuelos, mientras que los ocho restantes correspondieron a la segunda etapa, con un costo de 282 mil dólares.

¿En qué zonas de Honduras se realizó la siembra de nubes?

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Las operaciones se enfocaron en regiones afectadas por la sequía y con importancia para la producción agropecuaria. Durante la primera etapa, el proyecto abarcó 1.8 millones de hectáreas en el Corredor Seco y otras 500,000 hectáreas en el departamento de Yoro, para una cobertura directa reportada de 2.3 millones de hectáreas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así lo explicó Wilmer Caballero, coordinador de Programas Especiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). En esa primera fase también se reportó una incidencia favorable en la zona de El Cajón.

Para la segunda etapa, las operaciones aéreas se concentraron principalmente en El Paraíso y Olancho.

¿Qué resultados dejó el proyecto de estimulación de lluvias?