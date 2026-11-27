Tegucigalpa, Honduras. Honduras destinó más de 27 millones de lempiras a un proyecto de estimulación de lluvias que buscó aliviar los efectos de la sequía en distintas regiones productivas del país. La iniciativa concluyó después de dos etapas de operaciones aéreas, con un total de 30 vuelos y la aplicación de 2,800 litros de yoduro de plata.
El proyecto, conocido como siembra de nubes, consiste en dispersar sustancias como el yoduro de plata en determinadas condiciones atmosféricas para favorecer la formación de gotas de agua y estimular las precipitaciones. Sin embargo, su efectividad depende de que existan nubes con características adecuadas para desarrollar este proceso.
Según las autoridades, la inversión total fue de 1,032,000 dólares, equivalentes a poco más de 27 millones de lempiras. De esa cantidad, 750 mil dólares se utilizaron en la primera fase, que comprendió 22 vuelos, mientras que los ocho restantes correspondieron a la segunda etapa, con un costo de 282 mil dólares.
¿En qué zonas de Honduras se realizó la siembra de nubes?
Las operaciones se enfocaron en regiones afectadas por la sequía y con importancia para la producción agropecuaria.
Durante la primera etapa, el proyecto abarcó 1.8 millones de hectáreas en el Corredor Seco y otras 500,000 hectáreas en el departamento de Yoro, para una cobertura directa reportada de 2.3 millones de hectáreas.
Así lo explicó Wilmer Caballero, coordinador de Programas Especiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
En esa primera fase también se reportó una incidencia favorable en la zona de El Cajón.
Para la segunda etapa, las operaciones aéreas se concentraron principalmente en El Paraíso y Olancho.
¿Qué resultados dejó el proyecto de estimulación de lluvias?
Los reportes de campo recopilados con productores señalan mejoras en la humedad de los suelos, los niveles freáticos, la recarga de reservorios y la disponibilidad de pastos.
Estos factores son importantes para la actividad agropecuaria, especialmente durante los períodos de escasez de lluvia, cuando disminuye la disponibilidad de agua para los cultivos y la alimentación del ganado.
En particular, las autoridades señalaron que la disponibilidad de pastos contribuye a mantener la alimentación del ganado en la zona sur durante el resto del año.
No obstante, los resultados todavía deben contrastarse con los informes técnicos y los registros de precipitación para determinar el alcance de los efectos del proyecto y establecer qué cambios pueden atribuirse a las operaciones de estimulación de lluvias.
La continuidad del programa dependerá de las condiciones de la próxima temporada lluviosa y de las necesidades de las regiones productivas.
La SAG, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) prepararán los informes finales y analizarán las estadísticas de precipitación y los resultados observados en el campo.
La iniciativa forma parte de una estrategia de gestión de recursos hídricos impulsada por Moisés Molina, ministro de Agricultura y Ganadería, que contempla el uso de nuevas tecnologías para responder a los efectos climáticos sobre el sector productivo.
Por ahora, la siembra de nubes se mantiene como una herramienta complementaria. La decisión de retomarla en 2027 dependerá de la evaluación técnica y de las condiciones climáticas del país.