La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) realizó el último vuelo de la segunda fase del proyecto de estimulación de nubes, una iniciativa que busca contribuir a reducir los efectos de la sequía en distintas regiones del país.
El capitán Víctor Torres confirmó que la operación aérea concluyó después de varias jornadas de trabajo en las zonas seleccionadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
Según explicó, durante la primera fase del proyecto se identificaron condiciones favorables para desarrollar los vuelos y trabajar en los sectores establecidos. Para esta etapa se contemplaron dos polígonos de intervención: uno en la zona norte y otro en el sur de Honduras.
En el norte, las operaciones abarcaron sectores del departamento de Yoro y el Valle de la cuenca del río Aguán, mientras que en el sur incluyeron áreas de Choluteca y Nacaome.
Para la segunda fase se incorporó un tercer polígono en la región oriental, específicamente en los departamentos de El Paraíso y Olancho, donde también se encontraron condiciones meteorológicas adecuadas para realizar las operaciones.
Torres detalló que el último vuelo cubrió nuevamente la zona norte, particularmente Yoro, Arenal y los sectores que comprenden la cuenca del río Aguán.
Sobre los resultados de esta técnica, el capitán indicó que, cuando las condiciones atmosféricas son favorables, los efectos de la estimulación pueden comenzar a observarse entre 20 y 30 minutos después del vuelo.
La operación estuvo a cargo de una empresa mexicana que utilizó tecnología patentada y desarrollada en ese país. El procedimiento consistió en aplicar un producto líquido directamente en las nubes, lo que permitió dirigir la intervención hacia los sectores previamente seleccionados.
El representante de la compañía explicó que el trabajo no dependió únicamente de las aeronaves, si no también de un equipo especializado que realizó evaluaciones meteorológicas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
A este personal se sumaron técnicos encargados de analizar las proyecciones relacionadas con los cultivos, las condiciones del clima y otros factores que permitieron determinar si existían las condiciones necesarias para ejecutar cada vuelo.
Torres calificó como exitosas las jornadas de estimulación de nubes y destacó que las condiciones meteorológicas facilitaron el desarrollo de las operaciones en los distintos puntos del territorio hondureño.
Los 103 municipios que permanecen bajo alerta roja se concentran principalmente en el Corredor Seco, con presencia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira y Copán.