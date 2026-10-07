Faltan 10 vuelos de siembra de nubes: ¿en qué departamentos se realizarán?

Teguciglpa, Honduras. El programa de estimulación de lluvias ya completó la mitad de las operaciones previstas para esta temporada y prepara otros 10 vuelos en zonas afectadas por la sequía. El último vuelo de siembra de nubes se realizó el pasado 4 de octubre, con lo que el Programa de Siembra de Nubes alcanzó 10 de las 20 operaciones contempladas para estimular las precipitaciones en Honduras. Los vuelos restantes todavía no tienen una fecha definida. Según la información proporcionada por las autoridades, su programación dependerá de que se formen nubes con suficiente humedad y de que las condiciones atmosféricas permitan realizar el procedimiento.

Estas son las zonas priorizadas

Las próximas operaciones se concentrarán en diferentes sectores de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, principalmente dentro de las regiones afectadas por la falta de lluvias.

En Francisco Morazán, las zonas contempladas incluyen Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Talanga, Maraita y sectores cercanos a las represas que abastecen al Distrito Central. El Distrito Central, como tal, queda excluido de las áreas de intervención por el riesgo de inundaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Comayagua, las operaciones contemplan sectores de Comayagua y La Libertad. Para Choluteca, las zonas priorizadas incluyen Nacaome, en su área limítrofe, San Lorenzo, San Marcos de Colón, San Antonio de Flores y Choluteca, además de municipios que abastecen la represa José Cecilio del Valle. En Valle, los vuelos podrán realizarse en sectores del sur del país que han resultado afectados por la sequía. Mientras tanto, en El Paraíso, se contempla el área del río Texíguat y puntos cercanos. También se mantienen como zonas de intervención sectores priorizados de La Paz, Intibucá y Lempira, dentro del Corredor Seco.

En Yoro, el programa contempla sectores próximos a la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, así como afluentes de esa zona.

¿Cuándo serán los vuelos?

Las autoridades no han establecido un calendario fijo para las 10 operaciones que faltan. La decisión de realizar cada vuelo estará condicionada por el comportamiento del clima y la existencia de formaciones nubosas adecuadas. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), durante las primeras 10 operaciones se utilizaron aproximadamente 1,000 litros de yoduro de plata, sustancia empleada en el procedimiento de estimulación de nubes.

El programa se desarrolla mientras Honduras enfrenta una prolongada sequía que ha golpeado principalmente al Corredor Seco. Aunque las lluvias recientes han representado un alivio para algunas comunidades y actividades productivas, las autoridades advierten que la emergencia todavía no ha terminado.