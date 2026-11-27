Rumanía lo dejó todo en la cancha, pero quedó a un paso de los dieciseisavos de final. Dos remates de cabeza seguidos tras el descanso, obra de Matei Padure y Eduardo Bodnar, dispararon sus esperanzas, y una gran acción de pecho y volea de Denis Aevoaei puso al equipo de Mircea Diaconescu al borde de la hazaña. Sin embargo, un disparo desviado de Bassirou Nkoto en el tramo final acabó con su sueño, para alivio de Uzbekistán.