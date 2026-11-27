El último día de la fase de grupos del Mundial Sub-17 dejó una dolorosa eliminación para Honduras, igual que Costa Rica, mientras otras dos selecciones de Concacaf clasificaron a los dieciseisavos de final.
Costa Rica se sumó a las decepciones de la Concacaf en el Mundial Sub-17 tras quedar eliminada con una derrota 3-1 contra Brasil en la última jornada.
Tres goles en la segunda parte impulsaron a Brasil a la cima del Grupo I para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y dejaron fuera a Costa Rica.
Rodrigo Jr y Lucas Emanuel anotaron tras empujar el balón cerca del arco, antes y después de un penal convertido por Kaue Furquim, para clasificar a la Seleção como líder de grupo con puntaje perfecto.
La selección costarricense quedó con un punto en el último lugar del Grupo I y sin opciones de avanzar a la segunda ronda. Brasil ganó su zona con 9 unidades.
Cillian Murphy volvió a ser el héroe en el pase de la República de Irlanda a la fase eliminatoria a costa de Tanzania con un triunfo 3-1.
Cillian Murphy, el delantero del Cork City, abrió el marcador con un zurdazo bien colocado, pero Tanzania empató poco después por medio de Luqman Mbalasalu. Murphy apareció de nuevo para devolver la ventaja a los suyos con una definición mano a mano. Desmond Armstrong amplió la diferencia instantes más tarde para sellar el boleto irlandés a los dieciseisavos de final.
Chile venció 1-0 a Montenegro en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, asegurando el primer lugar del Grupo J y su pase a los dieciseisavos de final.
Un golazo de Baltazar Orostica llevó a Chile, que inició la jornada con riesgo de despedirse, hasta el primer lugar de su grupo. El defensa central interceptó el balón con astucia, recortó hacia adentro, tiró una pared con Bayron Barrera y definió junto al arco. Después, los porteros Danilo Koljcevic y Vicente Villegas lucieron con varias atajadas en un resultado que deja fuera a Montenegro.
Argelia venció 1-0 a República Dominicana en el cierre del Grupo J de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Doha, Qatar, con gol de Yacine Abed al minuto 27, pero ambos equipos avanzaron a los dieciseisavos de final.
Yacine Abed fue otra vez la figura en una nueva victoria por la mínima de Argelia que la mete en la fase eliminatoria. El dorsal 7 exigió a la República Dominicana desde el arranque y capitalizó un preciso pase atrás de Ramy Benkhiat. Aidan Betances evitó el segundo tanto argelino con una gran atajada ante Adam Benali, aunque el triunfo africano quedó asegurado.
Pese a la derrota, la Selección Sub-17 de la República Dominicana clasificó por primera vez en su historia a los dieciseisavos de final de una Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2026, convirtiéndose también en el primer equipo dominicano en superar la fase de grupos de un Mundial FIFA.
Un duelo parejo terminó en empate 0-0 y clasificó a México a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 como líder del Grupo K y a Venezuela en el segundo lugar.
El defensa central del Tri, André Godínez, realizó un cruce providencial para frenar a José Gamboa, mientras que los reflejos del portero de la Vinotinto, José Corona, evitaron el gol de Davian Kimbrough.
Rumanía lo dejó todo en la cancha, pero quedó a un paso de los dieciseisavos de final. Dos remates de cabeza seguidos tras el descanso, obra de Matei Padure y Eduardo Bodnar, dispararon sus esperanzas, y una gran acción de pecho y volea de Denis Aevoaei puso al equipo de Mircea Diaconescu al borde de la hazaña. Sin embargo, un disparo desviado de Bassirou Nkoto en el tramo final acabó con su sueño, para alivio de Uzbekistán.
Honduras quedó eliminada del Mundial Sub-17 después de sufrir una dolorosa y humillante goleada 0-7 contra Japón en el cierre del Grupo L. La Bicolor es otra de las vergüenza de la Concacaf.
Maki Kitahara firmó un triplete para meter a Japón en los dieciseisavos de final. El dorsal 10, elegido mejor jugador de la Copa Asiática Sub-17 de la AFC, anotó desde los doce pasos antes de sumar dos grandes definiciones en el complemento. Kakeru Saito marcó un doblete, mientras que Riku Nakashima y Takeshi Wada completaron la cuenta nipona. Japón avanza como uno de los mejores terceros y Honduras queda eliminada.
Honduras cerró su participación recibiendo una paliza ante Japón, no sumó un solo punto, no pudo marcar ni un tanto y recibió 11 goles. Un balance desastroso que representa la peor participación catracha en la historia de las Copas del Mundo de esta categoría.
Nebojsa Grujic ingresó desde el banco para marcar el gol con el que Serbia ganó este duelo de selecciones ya clasificadas a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y se quedó con el liderato del Grupo L. El único tanto del partido llegó tras un envío profundo al área que Ognjen Matanovic devolvió de volea hacia el centro para que Grujic definiera con seguridad.
Estos son los resultados del último día de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17.
Quedaron confirmadas las selecciones que se clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026: Croacia, Uruguay, Italia, Tajikistán, Brasil, Mozambique, Bélgica, Arabia Saudita, Irlanda, Costa de Marfil, Mexico, Argentina, Chile, Marruecos, España, Uzbekistán, Australia, Senegal, Malí, República Dominicana, Corea del Sur, Japón, Serbia, China, Grecia, Ecuador, Egipto, Colombia, Francia, Uganda, Venezuela y Argelia.