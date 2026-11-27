San Pedro Sula, Honduras.

La Bicolor cerró su participación recibiendo una paliza de 7-0 ante Japón, no sumó un solo punto, no pudo marcar ni un tanto y recibió 11 goles. Un balance desastroso que representa la peor participación de Honduras en la historia de las Copas del Mundo de esta categoría.

Reprobados. Así se puede calificar la gestión de los nuevos encargados de conducir nuestras selecciones nacionales, quienes fueron oficializados hace nueve meses. La Federación de Honduras y el director deportivo, Francis Hernández, sumaron un nuevo tropiezo tras la eliminación en fase de grupos en el Mundial Sub 17 en Qatar.

Pero este resultado no es un hecho aislado, sino otro capítulo de una cadena de decepciones que se han acumulado durante los últimos meses en diferentes categorías, desde la Mayor hasta la Sub 17 de Honduras , dirigida por el hondureño Merling Paz .

A nivel Sub-20, nuestro representativo también terminó último de su grupo en el Premundial de Concacaf, un fracaso que dejó a la bandera de las cinco estrellas sin presencia en el Mundial del próximo año y sin posibilidades de competir por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la categoría adulta, el golpe de no clasificar a United 2026 todavía pasa factura. La Selección Nacional no encuentra el camino para recuperar su mejor versión y los resultados siguen sin acompañar. Después de alcanzar la ronda eliminatoria en las últimas dos ediciones de la Nations League, en 2026 se rompió esa racha y Honduras no paso de la ronda de grupos (fue cuarto con 4 puntos).

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Y si el panorama ya era complicado, la presencia en la próxima Copa Oro tampoco está asegurada. Honduras tendrá que jugarse su clasificación en un repechaje frente a Guayana Francesa, programado para marzo del próximo año. Otro obstáculo en un camino que parece no encontrar estabilidad.

Desde que Francis asumió la dirección deportiva de la FFH en enero de este año, los resultados no han acompañado a ninguna de estas selecciones. Sin embargo, el español ha minimizado el marcador de cada partido y ha defendido el proceso y todo lo que está más allá detrás de un resultado bueno o malo. Lo que este nuevo cuerpo técnico busca implementar es un modelo de juego diferente y una metodología de trabajo con los más altos estándares del fútbol europeo, tomando como espejo a las selecciones españolas.

El tiempo comienza a convertirse en un factor de presión. Las eliminaciones se acumulan, los objetivos se escapan y las explicaciones ya no son suficientes. Honduras necesita resultados, un proyecto que se refleje en la cancha y señales claras de recuperación.

El Premundial Sub 17 en febrero de 2027 es el próximo reto que tiene este proceso, la sede será nuevamente San Pedro Sula y Honduras deberá asegurar un nuevo boleto al Mundial Sub 17. Mientras que con la Mayor se volverán a ver las caras hasta marzo para el repechaje, aunque se trabaja en cerrar algunos amistosos antes de ese compromiso.