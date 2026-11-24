San Pedro Sula, Honduras.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han confirmado oficialmente que Estados Unidos será el país anfitrión de la edición 2028 de la Copa América. Este anuncio consolida la alianza estratégica entre ambos organismos rectores del fútbol continental, dando continuidad al modelo de coorganización que tuvo un notable impacto comercial y deportivo durante el certamen celebrado en 2024. De acuerdo con el calendario oficial divulgado por las confederaciones, el torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La elección de estas fechas responde a una cuidadosa planificación logística internacional, ya que permitirá que la gran final concluya apenas unos días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento que también tendrá lugar en territorio norteamericano.

Para Estados Unidos, esta designación representa la tercera ocasión en su historia en que albergará la competencia, consolidándose como un escenario recurrente para el fútbol de élite en el continente. Anteriormente, fue sede de la histórica Copa América Centenario en 2016 y de la cuadragésima octava edición en 2024, ambas disputadas bajo formatos ampliados que integraron a selecciones de todo el hemisferio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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