Qatar.

¡A jugarse todo! La Sub-17 de Honduras afronta este martes 24 de noviembre un nuevo desafío en el Mundial de Qatar y ahora se pondrá a prueba ante una exigente Colombia en busca de seguir con vida en la competencia juvenil.

Sigue lo mejor del partido

PRIMER TIEMPO // Honduras 0-0 Colombia

NOS VAMOS AL DESCANSO // Honduras y Colombia están empatando sin goles en el Aspire Zone – Pitch 8, Doha, Qatar.

MINUTO 45 -- ¡SE AGREGA UN MINUTO!

MINUTO 39 -- ¡REVISAN POSIBLE EXPULSIÓN! El árbitro revisa el manotazo de Murillo a Mike Arana, pero decide no sacar la tarjeta roja. El colombiano se lleva la amarilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

MINUTO 33 -- Cabezazo de Jeremy Rodríguez que llega a las manos del arquero colombiano.

MINUTO 24 -- Disparo de Juan Fori que pasa por encima de la meta catracha.

MINUTO 19 -- Honduras se pierde un gran mano a mano. La defensa cafetera cerró espacios y la Bicolor ya no pudo generar peligro.

MINUTO 17 -- ¡SE SALVA HONDURAS! David Paz se pone la capa y EVITA un golazo de Jhan Moreno que intentó la chilena.

MINUTO 15 -- ¡UUUUUUFFFFFF! Mike Arana se anima con remate de larga distancia y pasa por un costado de la meta de Samuel Martínez.

MINUTO 9 -- ¡PRIMER AVISO DE COLOMBIA! Adrián Mosquera se anima con un remate y David Paz estuvo atento en el fondo para evitar el primer tanto sudamericano.

MINUTO 7 -- Honduras sigue dominando el balón en busca del primer gol. Está haciendo una presión alta ante los sudamericanos.

MINUTO 3 -- Honduras comienza mejor en el partido y toma la iniciativa en el ataque.

¡COMIENZA EL JUEGO! Honduras ya se enfrenta a Colombia en su segunda prueba del Mundial Sub-17.

EL 11 TITULAR DE HONDURAS: 1 - David Paz, 3 - Alfredo Rodríguez, 5 - Denzel Arzú, 4 - Kevin Gyamfi, 2 - Kevin Pérez, 15 - Cristopher Connor, 7 - Diego Matute, 8 - Darwin Cruz, 11 - Welson Jímenez, 9 - Jeremy Rodríguez y 10 - Mike Arana.

🇭🇳📋 ¡El Once de la H!Nuestra Selección Nacional U-17, dirigida por Merling Paz, presenta su alineación titular para enfrentar a Colombia en su segundo compromiso de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.🇭🇳 Honduras 🆚 Colombia 🇨🇴🏟️ Aspire Zone – Pitch 8, Doha, Qatar¡Vamos, Honduras! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 24, 2026

EL 11 TITULAR DE COLOMBIA: 12 - Samuel Martínez, 3 - Santiago Vallecilla, 20 - Juan Fori, 2 - Jhan Moreno, 13 - Anderson Murillo, 5 - Simón Rojas, 16 - Miguel Agámez, 8 - Juan Palacio, 11 - Edwin Echeverría, 19 - José Escorcia y 9 - Adrián Mosquera.

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 Masculina Sub 17 para enfrentar a Honduras 🇭🇳 𝐞𝐧 su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/VrVcGM9AKJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 24, 2026

-- DATOS PREVIOS -- La 'Mini H', dirigida por Merling Paz, quiere recomponer su camino tras la dura caída en su debut en la justa. El pasado sábado se enfrentó ante Serbia, rival que lo doblegó en el Aspire Academy con los tantos de Tadija Samardzic. Este resultado obliga a los juveniles hondureños a revertir la situación, corregir los errores mostrados en el estreno y afrontar el desafío con una mentalidad diferente ante uno de los rivales más exigentes de su grupo si quieren mantenerse con ilusiones de avanzar a la siguiente ronda.

Enfrente tendrá a una complicada selección de Colombia, que viene de rescatar un agónico triunfo sobre Japón. Los sudamericanos vencieron por 1-2 a Japón: ahí lo ganó con goles de Miguel Agámez y Samuel Martínez, este último en el agregado.

Horario y dónde ver el Honduras vs Colombia

El encuentro entre Honduras y Colombia, correspondiente a la segunda jornada del Mundial Sub-17 de Qatar, está programado para este martes 24 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, horario hondureño.

⚽️ ¡HOY JUGAMOS!La Selección Nacional U-17 🇭🇳 afronta su segundo desafío en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.🇭🇳 Honduras 🆚 Colombia 🇨🇴📅 Martes 24 de noviembre🕤 9:30 a. m. | Hora de Honduras¡Vamos, Honduras! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 24, 2026